İSTANBUL 11°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mart 2024 Çarşamba / 26 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,7189
  • EURO
    34,5318
  • ALTIN
    2171.58
  • BIST100
    8905.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye nüfusunun yüzde 49,9'u kadınlardan oluşuyor
Güncel

Türkiye nüfusunun yüzde 49,9'u kadınlardan oluşuyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'İstatistiklerle Kadın, 2023' çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Türkiye nüfusunun yüzde 49,9'u kadınlardan oluşuyor.

AA6 Mart 2024 Çarşamba 10:13 - Güncelleme:
Türkiye nüfusunun yüzde 49,9'u kadınlardan oluşuyor
ABONE OL

Buna göre, ülke nüfusunun yüzde 49,9'unu kadınlar, yüzde 50,1'ini erkekler oluşturdu. Türkiye'nin kadın nüfusu 42 milyon 638 bin 306 kişi, erkek nüfusu 42 milyon 734 bin 71 kişi oldu.

Kadınlar ile erkekler arasındaki bu oransal denge, kadınların daha uzun yaşaması nedeniyle, 60 ve daha yukarı yaş grubundan itibaren kadınların lehine değişti. Kadın nüfusun oranı, 60-74 yaş grubunda yüzde 52,1 iken 90 ve üzeri yaş grubunda yüzde 70,2 olarak belirlendi.

Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı sonuçlarına göre, en az bir eğitim düzeyini tamamlayan 25 ve daha yukarı yaştaki nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2008-2022 yıllarında arttığı görüldü.

En az bir eğitim düzeyini tamamlayan 25 ve daha yukarı yaştaki bireylerin toplam nüfus içindeki oranı, 2008'de yüzde 75,1 iken, 2022'de yüzde 91,3'e çıktı. Bu oran cinsiyete göre incelendiğinde, 2008'de en az bir eğitim düzeyini tamamlayan 25 ve daha yukarı yaştaki kadınların oranı yüzde 67,5, erkeklerin oranı yüzde 82,8 iken, 2022'de kadınlarda yüzde 86,7, erkeklerde yüzde 96,1 oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.