Türkiye o anneyi konuşuyordu! Başkan Erdoğan telefonla konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın (21) HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia eden ve dört gündür HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan sonrasında oğluna kavuşan Hacire Akar ile telefonda görüntülü olarak konuştu.