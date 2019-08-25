Türkiye o anneyi konuşuyordu! Başkan Erdoğan telefonla konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın (21) HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia eden ve dört gündür HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan sonrasında oğluna kavuşan Hacire Akar ile telefonda görüntülü olarak konuştu.
- AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın (21) HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia eden ve dört gündür HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan sonrasında oğluna kavuşan Hacire Akar ile telefonda görüntülü olarak konuştu.
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