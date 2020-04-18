Türkiye o fişi çektirmedi

18 Nisan 2020 Cumartesi 09:41 - Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 09:41

Fransa’nın Lyon şehrinde elektrikçilik yapan 3 çocuk babası 33 yaşındaki Zekeriya Kılıç, geçtiğimiz 30 Mart gecesi kalp krizi geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kılıç’a yolda iki kez elektroşok yapıldı. Fransa’da hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Kılıç için yapacak bir şey olmadığını söyleyen doktorlar “Hastanızın yaşama umudu yok. Evinize götürün ve ölümünü bekleyin” dedi. Genç yaştaki oğullarının yaşamasından umudunu kesmeyen aile, Türk Konsolosluğu’ndan yardım istedi.

AMBULANS UÇAK GÖNDERDİ

Konsolosluk yetkileri durumu Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Sağlık Bakanlığı’na iletti. Vatandaşını gurbette kaderine terk etmeyen Sağlık Bakanlığı jet hızıyla karar alıp Perşembe günü Lyon’a ambulans uçak gönderdi. Fransa’daki hastaneden ambulans uçağa nakledilen Zekeriya Kılıç, Konya Numune Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altına alındı. Türk doktorlar, gurbetçi vatandaşımız için seferber oldu ancak Kılıç’a zamanında gereken müdahale yapılmadığı için vücut direncinin düştüğü belirtildi. Kılıç’ın doktorları buna rağmen tedavinin mümkün olduğunu, hastadan ümidin kesilmediğini açıkladı.

DEVLETİMİZİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ BİR KEZ DAHA GÖRDÜK

AKŞAM’ın haberine göre Kılıç’ın ağabeyi İlyas Kılıç şunları söyledi: “Türk devletinin büyüklüğünü bir kez daha gördük. Avrupa’nın göbeğinde kardeşimi Fransız doktorlar ölüme terk etti. Fransa’da virüs nedeniyle yaşama şansı zor hastalara bakmak istemiyorlar. Kardeşimi hastaneden çıkarmak istediler. Zekeriya’nın 3 çocuğu var. Konya Numune Hastanesi doktorları uzun zamandır virüsün dışında dahi hala tedavileri devam eden hastaların bulunduğunu, onlara da aynı titizlikle bakıldığını söyledi. Kardeşimin vücut direnci geçen zamanda epeyce düşmüş. Ama buradaki doktorlara güveniyorum. Tedavi edilebileceğini, ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söylediler. Devletimiz yardımcı olmasa orada kardeşimi kaybedecektik. Allah büyüklerimizden razı olsun. Kimseyi devletsiz bırakmasın.”

33 yaşındaki Zekeriya Kılıç’ın 3 çocuğu bulunuyor.