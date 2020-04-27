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'Türkiye olmasaydı, evde kalamazdık'

Daha önce rejim saldısından korkup eve bile giremeyen İdlib halkının duygularına ressam Aziz Alasmar, tercüman oldu: “Koronavirüs yüzünden dışarı çıkamıyoruz. Türkiye huzur getirmeseydi evde bile kalamazdık.”

27 Nisan 2020 Pazartesi 09:18 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 09:19
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Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Suriye’nin İdlib kentinde yaşayanlar çifte tehdit altında. Salgına yakalanmaktan korktukları için dışarı adım atamayan binlerce kişi, bir yandan da rejim uçaklarının bombardıman yapıp evlerini başlarına yıkmasından korkuyor. Türkiye ile Rusya arasında varılan 5 Mart mutabakatı sonrası biraz olsun rahat nefes alan İdliblilere ressam Aziz Alasmar da yıkık duvarlara resim çizip moral veriyor. Türkiye’ye sığınan ancak Suriye’dekileri yalnız bırakmamak için geri dönen Alasmar, bölgedeki son durumu Akşam’a anlattı.

BİR YANDA KORONA BİR YANDA BOMBA

Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye’nin bölgeye huzur getirdiğini söyleyen ressam Aziz Alasmar, “Savaş yüzünden moraliz bozuktu. Şimdi de korona tehdidi çıktı. Savaş olmayan yerdeki insanlar şanslı. Evde kalmaları yetecek. Ancak biz evde de korkuyoruz. Türkiye’nin desteği olmasaydı evlerimize hiç giremezdik” diye konuştu.

YIKIK DUVARLARA UMUDU ÇİZİYORUM

İdlibli ressam halkının yaşadığı işkenceleri, umutlarını ve Türkiye’nin yardım elini duvarlara resmettiğini belirterek şöyle dedi: “Sanat bize atalarımızdan kalan bir miras. Küresel bir dil. Savaş ve bombalarla büyüyen çocuklar da bana yardım ediyor. Umut her zaman vardır. Yaşamak en büyük umudumuz”

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