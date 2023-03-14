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Türkiye, onay verdi! Yunanistan'a iade edilecek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yunanistan'da 1 Mart'ta 57 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan tren kazasında ölen makinist Nikos Nalmpantis'in uyuşturucu suçundan Tekirdağ Cezaevi'nde hükümlü bulunan babası Dimitrios Nalmpantis'in, ülkesindeki bir cezaevine nakledilmesini onayladı.

AA14 Mart 2023 Salı 11:31 - Güncelleme:
Türkiye, onay verdi! Yunanistan'a iade edilecek
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AA muhabirinin Adalet Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesince "uyuşturucu kaçakçılığı" suçundan hapis cezasına çarptırılan Dimitrios Nalmpantis, hükümlü olarak bulunduğu Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumu'ndan ülkesindeki bir cezaevine naklini istedi. Yunanistan makamları da Nalmpantis'in bu talebini kabul etti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Türkiye-Yunanistan arasındaki hükümlü nakline yönelik anlaşma kapsamında Nalmpantis'in ülkesine naklini onayladı.

Nalmpantis'in Yunanistan'daki cezaevine naklinin bugün yapılması bekleniyor.

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