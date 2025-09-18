Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, örgütün Gazze'ye yardım fonuna ilişkin bir toplantı yaptıklarını belirtti.

Türkiye'nin bu fona katkı sağlayan ilk ülke olduğunu kaydeden Aybet, "Gazze'ye ilişkin tüm yardım konularında sesimizi daha fazla çıkarmalıyız." ifadelerini kullandı.

Aybet, toplantıda, uluslararası toplumda giderek daha fazla sesin İsrail'in eylemlerini "soykırım" olarak nitelendirdiğini ve bunun Birleşmiş Milletler (BM) Soruşturma Komisyonu raporuyla da teyit edildiğini hatırlattığını vurguladı.

Türkiye'nin İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümü "tek olur seçenek" gördüğünü bildiren Aybet, son dönemde çok sayıda ülkenin Filistin devletini tanıma yolunda adım atmasını takdirle karşıladığını kaydetti.

