Güncel

Türkiye öncü ülkelerden biri olacak! Bakan Göktaş: Yaş doğrulama sistemini hayata geçiriyoruz

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Sosyal medya ve oyun platformlarını amacımız yasaklamak değil, denetlemek, bir muhatap bulmak, hassasiyetlerimizi onlara bildirebilmek. Yaş doğrulama sistemini hayata geçiriyoruz. Çok kapsamlı bir politika ve güvenli. Türkiye bu konuda öncü ülkelerden biri.' dedi.

AA28 Nisan 2026 Salı 12:00 - Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları cevapladı.

"AVRUPA'YA GÖRE GENÇ VE DİNAMİK NÜFUSA SAHİBİZ"

Bakan Göktaş Türkiye'nin demografik yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Avrupa'ya göre genç ve dinamik nüfus yapısına sahibiz. Evet yaşlanıyoruz, doğurganlık hızımız azalıyor ancak fırsat penceresini kapatmamak adına tedbirler alıyoruz." dedi.

Bakan Göktaş sözlerine şu şekilde devam etti:

* Böyle gidersek TÜİK'e göre önümüzdeki 5 yıl içerisinde ilkokuldaki çocuk oranımız 900 bin azalacak. Biz bu tedbirleri çok hızlı ve öncü bir şekilde alıyoruz.

* Çocuklarımızı büyük şirketlerin, dijital ve teknoloji şirketlerinin, algoritmaların insafına bırakmayacağız.

* Bir yönetmelik çıkacak, 6 ay çerisinde bu düzenlemeye geçtiğimizde Türkiye'de sosyal medya düzenlememiz fiilen hayata geçmiş olacak.

* Çocuklarımızı korumak bir zorunluluktur. Aileleri de sürecin parçası haline getirmemiz lazım. Amacımız denetlemek, çocuklara daha güvenli bir dijital ortam sağlamak.

"YAŞ DOĞRULAMA SİSTEMİNİ HAYATA GEÇİRİYORUZ"

* (Sosyal medya) Çocuklarımız kimlerle iletişim halinde hiçbir şekilde bilmiyoruz. Çocukların yüzde 10'u yabancı biriyle en az 1 kere iletişimde olduğunu ifade ediyor.

* (Sosyal medya ve oyun platformları) Amacımız yasaklamak değil, denetlemek, bir muhatap bulmak, hassasiyetlerimizi onlara bildirebilmek.

* Yaş doğrulama sistemini hayata geçiriyoruz. Çok kapsamlı bir politika ve güvenli. Türkiye bu konuda öncü ülkelerden biri.

* (Platformlar, oyun yapıcılar, teknoloji üreten firmalara) Gelin, temiz içerikli teknoloji üretelim, çocukları zorbalıktan, şiddeti özendiren içeriklerden koruyalım.

"SOSYAL RİSK HARİTAMIZ VAR"

* (Okul saldırıları) Uzun zamandır çalıştığımız sosyal risk haritamız var. Amacımız risk altındaki çocuklarımızı korumak ve önlemler almak"

* (Okul saldırıları) Hem fiziki önlem hem de vaka bazlı, yapay zeka destekli bir önlem modelini hayata geçiriyoruz. Amacımız burada vaka oluşmadan önüne geçebilmek"

