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Türkiye öncülük edecek! Sektörün kalbinin atacağı en büyük toplantı için geri sayım başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı ev sahipliğinde yarın Antalya'da başlayacak ve 4 gün sürecek Akdeniz ve Karadeniz'in en büyük Balıkçılık Bilimi Forumu'nda (Fish Forum), sürdürülebilir ve etkin balıkçılık için gerekli çalışmalar ele alınacak.

AA19 Şubat 2024 Pazartesi 11:16 - Güncelleme:
Türkiye öncülük edecek! Sektörün kalbinin atacağı en büyük toplantı için geri sayım başladı
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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma İçin Okyanus Bilimi On Yılı (2021-2030) kapsamında düzenlenen forum, Akdeniz ve Karadeniz'deki balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili konulardaki en büyük bilimsel toplantı olma özelliğini taşıyor.

Dünya çapında su ürünleri alanında en fazla katılımın sağlandığı forum, Bakanlık ev sahipliğinde Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu (GFCM) tarafından düzenleniyor.

Foruma, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, ilgili idari ve sivil toplum kuruluşları, bilim insanları ve balıkçılar katılacak. Katılımcılar Akdeniz ve Karadeniz'de sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması konusunda görüşlerini ifade edecekler.

Denizdeki av araçlarından kaynaklanan plastik kirliliğiyle mücadelede fırsatlar ve karşılaşılan zorlukların ele alınacağı forumda, sürdürülebilir ve etkin balıkçılık için standardizasyon konusu işlenecek.

- "BALIKÇILIK ALANINDA, ÇEVRESEL KONULARDA BİLİMSEL ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLECEK"

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, forumda Akdeniz ve Karadeniz'de balıkçılığın geleceğiyle ilgili konuların ele alınacağını belirterek, etkinliğin balıkçılıkla ilgili dünyadaki en önemli bilimsel forum olarak kabul edildiğini söyledi.

Çevresel faktörlerin balıkçılığa etkilerinin işleneceğine dikkati çeken Atalay, "Burada yapılacak tartışmalar ve çıktılar dünyada balıkçılık sektörüne yol gösterecek. Balıkçılık alanında, çevresel konularda bilimsel çalışmalar değerlendirilecek. Ayrıca dünyadaki teknolojik gelişmeler de ele alınacak." diye konuştu.

Atalay, forumun sucul gıdaların güvence altına alınabilmesine katkı sağlayacağına da işaret ederek, söz konusu gıdaların her kesime ulaşabilmesi adına görüşlerin bildirileceğini dile getirdi.

Balıkçılık konularında araştırma yapan 500'den fazla bilim insanın foruma katılacağının altını çizen Atalay, araştırmacı kuruluşların ve öğrencilerin de forumda yer alacağını sözlerine ekledi.

Forumun açılışına Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da katılması bekleniyor.

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