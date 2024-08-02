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Güncel

Türkiye, Özbekistan'da kuruyor! Yol haritası belirlendi

Özbekistan'da Türkiye Tarım Sigortaları Sistemi (TARSİM) modelinin kurulmasına rehberlik etmek amacıyla harekete geçildi.

AA2 Ağustos 2024 Cuma 10:13 - Güncelleme:
Türkiye, Özbekistan'da kuruyor! Yol haritası belirlendi
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TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Tarım Reformu Genel Müdürü ve TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldız, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkan Yardımcısı ve TARSİM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Barış Taşkesen, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürü Muhammet Faruk Aykut, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Özdemir ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve TARSİM Genel Müdürü Bekir Engürülü, TARSİM modelinin kurulmasına rehberlik etmek amacıyla Özbekistan'a ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette TARSİM heyeti, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Bağcı başkanlığında, Özbekistan Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı, Ekonomi ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İleriye Dönük Projeler Ajansı ve Özbekistan meclis görevlileriyle bir araya geldi.

Görüşmede, TARSİM modelinin Özbekistan'da kurulabilmesi amacına yönelik olarak çalışma grubunun oluşturulması ve sistemin kurulması için izlenecek yol haritası belirlendi.

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