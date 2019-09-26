Türkiye, Pakistan ve Malezya'dan İslam düşmanlığına karşı yeni hamle

25°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6932
  • 6,2385
  • 279.264
  • 102618
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Türkiye, Pakistan ve Malezya'dan İslamofobiyle mücadele için kanal kuracak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ve Pakistan Başbakanı İmran Han, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu kapsamında bulundukları New York'ta üçlü bir toplantı yaptı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ve Han, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu kapsamında bulundukları New York'ta üçlü bir toplantı yaptı. 
 
Han, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Mahathir ve ben bugün yaptığımız toplantıda üç ülke olarak ortaklaşa, İslamofobi'nin ortaya çıkardığı zorluklarla mücadele etmek ve yüce dinimiz İslam hakkında yanlış bilinenleri düzeltmek için İngilizce dilinde bir kanal kurma kararı aldık." paylaşımında bulundu. 
 
Kişilerin Müslümanlara karşı birleştiren yanlış algılamaların bu yolla düzeltileceğini belirten Han, "Dini değerlere hakaret meselesi doğru bir şekilde anlatılacak, insanları bilgilendirmek ve eğitmek için Müslümanların tarihini anlatan film ve diziler üretilecek ve Müslümanlara özel bir medya hayata geçecek." ifadelerini kullandı. 

´´Müslümanların merkezi liderliğe ihtiyacı var´´ dedi, Türkiye´yi işaret etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

57 günlük takiple vuruldu

57 günlük takiple vuruldu

EYT'lileri umutlandıran gelişme

EYT'lileri umutlandıran gelişme

‘Fenerbahçe’ye hepimiz hazırız’

‘Fenerbahçe’ye hepimiz hazırız’

İBB’nin sansürünü ‘Reis Bey’ delecek

İBB’nin sansürünü ‘Reis Bey’ delecek

Türkiye, Pakistan ve Malezya'dan İslam düşmanlığına karşı yeni hamle

Türkiye, Pakistan ve Malezya'dan İslam düşmanlığına karşı yeni hamle

Mısır Diktatörü Sisi ile aynı masaya oturmadı

Mısır Diktatörü Sisi ile aynı masaya oturmadı

'Yavuz' böyle görüntülendi

'Yavuz' böyle görüntülendi

Türk restoranları dünyaya açılıyor

Türk restoranları dünyaya açılıyor
 

POPÜLER HABERLER

Akşener´den şaşırtan açıklama: HDP ile CHP arasında ilişki var mı bilmiyorum

Akşener´den şaşırtan açıklama: HDP ile CHP arasında ilişki var mı bilmiyorum

Diriliş'in yapımcısından yeni proje! 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' yakında vizyonda

Diriliş'in yapımcısından yeni proje! 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' yakında vizyonda

Dünya bu lezzeti keşfetti! 16 farklı çeşidi var

Dünya bu lezzeti keşfetti! 16 farklı çeşidi var

200 bin liralık kangalın yavruları için sıraya girdiler

200 bin liralık kangalın yavruları için sıraya girdiler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA