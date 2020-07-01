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Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik zirve! Başkan Erdoğan: İş birliğimiz Suriye'nin geleceğinde belirleyici olacak

Başkan Erdoğan, Astana formatında gerçekleştirilen Türkiye–Rusya Federasyonu–İran Üçlü Video Konferans Zirvesi öncesi konuştu. Başkan Erdoğan, 'Komşumuz Suriye'nin bir an önce huzur, güvenlik ve istikrara kavuşması için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz. İş birliğimiz Suriye'nin geleceğinde belirleyici olacak.' dedi.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 14:16 - Güncelleme: 01 Temmuz 2020 Çarşamba 15:01
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Astana formatı kapsamında video konferans yoluyla gerçekleştirdikleri Suriye konulu üçlü zirve başladı. 

Başkan Erdoğan'ın zirve öncesi açıklamalarından satır başları:

"Komşumuz Suriye'nin bir an önce huzur, güvenlik ve istikrara kavuşması için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz.

Suriye'nin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün muhafazası, sahada sükunetin tesis edilmesi ve ihtilafa kalıcı çözüm önceliğimizdir.

Astana süreci Suriye'de istikrarın tesisine önemli katkılar sağladı.

Astana garantörleri olarak sergileyeceğimiz iş birliği, hiç şüphesiz bu ülkenin geleceğini de belirleyici olacaktır.

Yapacağımız istişarelerin Suriyeli kardeşlerimiz ve tüm bölgemiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum"

Zirve Toplantısı'nda, Suriye'deki güncel gelişmelerin değerlendirilmesi, sahada ateşkesin sürdürülmesi, mültecilerin gönüllü geri dönüşleri için gereken şartların temini ve siyasi sürecin ilerletilmesi amacıyla önümüzdeki dönemde atılacak müşterek adımların istişare edilmesi bekleniyor.

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