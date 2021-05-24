''Türkiye, sayılı ülkeler arasına girmeyi başardı''

AA 24 Mayıs 2021 Pazartesi 12:26 - Güncelleme: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 12:26

Adana Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge müdürlüğünü ziyaret eden Karacabey, ilk olarak Kozan'da konuşlu helikopter ve ilk müdahale ekibi ile buluştu.



İlçede geçen yıl çıkan orman yangınında zarar gören sahaları inceleyen Karacabey, yangın sonrası sahada yapılan ağaçlandırma çalışmaları ve diğer ormancılık faaliyetleri hakkında Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz'dan bilgi aldı.

Kozan ve Sarıçam'da endüstriyel ağaçlandırma sahalarını ziyaret eden Karacabey, Kırksu, Dağılcak ve Sarıçam yangın ilk müdahale ekip merkezlerinde personelle sohbet etti.

Karacabey, Orman Bölge Müdürlüğünde Bölge Müdürü Yılmaz, yardımcıları, şube müdürleri, işletme müdürleri ve teknik personelin katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Karacabey, Adana'da mesai arkadaşlarıyla bir araya gelerek yürütmekte oldukları ormancılık faaliyetlerini değerlendirdiklerini belirtti.

Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Kozan'da da yanan ormanların küllerinden doğduğunu ifade eden Karacabey, şunları kaydetti:

"Orman yangınlarıyla mücadelede ülkemiz sayılı ülkeler arasına girmeyi başardı. Orman Genel Müdürlüğü olarak bu sene 4 İHA, 30 helikopter, 3 uçak, 3 insansız helikopter, termal kameralı droneler ve Yangın-Cell ile orman yangınlarıyla mücadele ederken teknolojinin tüm imkanlarını kullanıyoruz. Fedakarca çalışan tüm ekibimizi tebrik ediyor, kazasız belasız bir yangın sezonu diliyorum."

Ziyarette Orman Yangınlarıyla Mücadele Daire Başkanı Mithat Ateş de yer aldı.