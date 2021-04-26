Türkiye şehidini uğurluyor! Şehit Uzman Çavuş Aygün Çakar için taziye mesajları

DHA 26 Nisan 2021 Pazartesi 02:41 - Güncelleme: 26 Nisan 2021 Pazartesi 02:41

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yayımladığı mesajında "Hain terör örgütüne karşı Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek Harekatı'nda şehit olan kahraman askerimiz Piyade Uzman Çavuş Aygün Çakar'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptğı paylaşımda "Kahraman ordumuzun Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya karşı yürüttüğü Pençe-Şimşek Harekâtı'nda şehit olan kahraman askerimiz Uzman Çavuş Aygün Çakar'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yayımladığı taziye mesajında "Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Şimşek Harekatı'nda Şehit düşen kahraman evladımız Aygün Çakar'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âlî olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ise mesajında "Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek Harekatı'nda şehit düşen kahraman askerimiz Aygün Çakar'a Cenab-ı Allah'tan rahmet; acılı ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun" ifadelerini kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Mehmetçiğimizin Kuzey Irak'ta sürdürdüğü Pençe-Şimşek Harekatı'nda şehit olan kahraman askerimiz İstihkam Uzman Çavuş Aygün Çakar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal "Kuzey Irak'ta hain terör örgütüne karşı yürütülen operasyonda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Aygün Çakar'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine sabırlar diliyorum. Mehmetçiğimizin mekanı cennet, makamı âli olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun" diyerek acılı aileye taziyelerini iletti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Twitter hesabından "Kuzey Irak'ta terör örgütüne karşı yürütülen operasyonda şehit olan kahraman kardeşimiz Piyade Uzman Çavuş Aygün Çakar'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Mehmetçiğimizin mekanı cennet olsun" mesajını paylaştı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise "Irak'ın kuzeyinde hain terör örgütüne karşı yürütülen Pençe-Şimşek harekâtında şehadete kavuşan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Uzman Çavuş Aygün Çakar'a Allah'tan rahmet; ailesine ve silah arkadaşlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" diyerek taziye mesajı yayımladı.