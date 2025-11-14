Türkiye şehitlerini uğurladı... Kahramanlara son görev

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler, cuma namazına müteakip düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlanıyor.

ŞEHİT KUYUCU KONYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun cenazesi Konya'da toprağa verildi.

Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından uçakla Konya'ya getirilen şehit Kuyucu'nun naaşı, helallik alınmak üzere Selçuklu ilçesindeki babaevine götürüldü.

Ardından Konya Şehitliği'ne getirilen Kuyucu'nun Türk bayrağına sarılı tabutunun başına gelen babası İbrahim ile annesi Fadimeana Kuyucu ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehit Kuyucu'nun son mesajı yürekleri dağladı Fatmanur Kuyucu, şehit eşinin kamuflajıyla tören alanına gelerek tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.

Kuyucu'nun naaşı, İl Müftüsü Ali Öge'nin cuma namazını müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından Konya Şehitliği'nde toprağa verildi.

TÜRK YILDIZLARI ŞEHİTLİĞİN ÜZERİNDE UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRDİ

Şehidin cenazesinin toprağa verildiği sırada Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın iki uçağı, şehitlik üzerinden uçuş gerçekleştirdi.

Öte yandan şehit Kuyucu'nun kız kardeşi Fatmanur Kuyucu ile uçak düşmeden önce telefonla yaptığı yazışmalar ortaya çıktı.

Kuyucu'nun, kendisinin şehit olduğunu rüyasında gördüğünü telefonda mesajla ileten kardeşine "Hayırlara gelsin kardeşim, keşke olsa öyle bir şey ama nerede." diye karşılık verdiği görüldü.

Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya Valisi İbrahim Akın, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, AK Parti İl Başkanı Fatih Özgökçen, MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Samet Bağcı, 3. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Mete Kuş, milletvekilleri ile çok sayıda kişi katıldı.

Türkiye şehitlerini uğurluyor

ŞEHİT AYKUT TEKİRDAĞ'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Askeri kargo uçağının Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut (39) Tekirdağ'da toprağa verildi.

Ankara'da düzenlenen törenin ardından Aykut'un Türk bayrağına sarılı naaşı kente getirildi.

Çorlu Atatürk Havalimanı'nda askeri törenle karşılanan şehidin cenazesi, helallik alınması için Muratlı ilçesindeki babaevine götürüldü.

Burada helallik alınmasının ardından şehit Aykut için Kırkkepenekli Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Şehidin annesi Zülbiye, babası Ünal, eşi Duygu ve oğlu Poyraz Aykut, tabutun başında gözyaşı döktü.

Şehidin eşi ve çocuğu Aykut'un askeri kamuflajını giydi.

Aykut'un cenazesi, İl Müftüsü Mustafa Soykök'ün kıldırdığı namazın ardından Kırkkepenekli Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine şehidin yakınlarının yanı sıra, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Vali Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Gökhan Diktaş, Çiğdem Koncagül, CHP Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Cem Avşar, İYi Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ANKARA'DA 3 ŞEHİT İÇİN CENAZE TÖRENİ

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen Milli Savunma Bakanlığına (MSB) ait C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce ve Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehitler için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, şehitlerin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kuvvet Komutanları, Ankara Valisi Vasip Şahin, bazı milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Şehitlerin cenazesi, cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından tekbirler eşliğinde top arabasına konuldu.

Daha sonra askeri bando eşliğinde cenaze arabasına taşınan şehitler İnce ve Dolapci'nin cenazesi Cebeci Şehitliği'ne, şehit Kandemir'in cenazesi ise toprağa verilmek üzere Gölbaşı Ballıkpınarı Mezarlığı'na götürüldü.

Şehit Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in eşi Defne Kandemir'in, şehit eşinin künyesini boynuna taktığı, elindeki fotoğrafını öptüğü ve eşinin kıyafetine sarıldığı görüldü. Bazı şehit yakınları, cenaze aracının geçişi esnasında aracı durdurarak dua etti.

ŞEHİT ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ İBBİĞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 28 yaşındaki Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, memleketi Çorum'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda görev yapan, dört çocuklu ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen 28 yaşındaki şehit Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'in acı haberi, Çorum'a bağlı Yaydiğin köyünde yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından ulaştırıldı. Baba ocağına Türk bayrakları asılırken köyde taziye çadırı kuruldu.

Ankara Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen devlet töreninin ardından şehidin naaşı helallik alınmak üzere köyüne getirildi. Daha sonra Akşemsettin Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Protokol üyeleri, askeri erkan, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende baba Rüştü, anne Yurdagül ve kardeşleri gözyaşlarını tutamadı.

Kılınan cenaze namazının ardından Türk bayrağına sarılı tabut omuzlarda taşınarak Çorum Şehitliği'ne götürüldü. Şehit Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, dualar ve gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

ŞEHİT BİNBAŞI İLGEN KAYSERİ'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 38 yaşındaki Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen'in cenazesi, Kayseri'de toprağa verildi.

Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Kayseri'ye gönderilen şehit İlgen'in Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze aracıyla Kalemkırdı Camisi'ne getirildi.

Buradaki törende, şehidin ailesi ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Protokol üyeleri, törende evli ve 3 çocuk babası şehit İlgen'in ailesine başsağlığı diledi.

İlgen'in naaşı, cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Kayseri Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, milletvekilleri, siyasi parti il başkanları, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

ŞEHİT ÜSTEĞMEN MERCAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında 20 şehitten biri olan 27 yaşındaki Eskişehirli şehit Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazı akabinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Azerbaycan'dan dönüşte, Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında 20 şehitten biri olan 27 yaşındaki Eskişehirli Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan olmuştu. Eskişehirli şehit Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, bugün cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazı ardından Reşadiye Camii'nde kılınan cenaze namazı akabinde, defnedilmek üzere Eskişehir Hava Şehitliği'ne gözyaşlarıyla uğurlandı. Ailenin 4 çocuktan en küçüğü olan şehidin, geçen yıl evlendiği öğrenildi. Şehit Üsteğmen Emre Mercan'ın annesi Ayşe Mercan, babası Halil İbrahim Mercan ve eşi Esra Mercan'nın cenaze namazında ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Törene, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Muharip Hava Kuvveti Komutanı ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Rafet Dalkıran, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve birçok önemli isim katıldı.

ŞEHİT ASTSUBAY BAŞÇAVUŞ KURAN MİLAS'TA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Azerbaycan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Muğla'nın Milas ilçesinde binlerce kişinin katılımı ile son yolculuğuna uğurlandı.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere 11 Kasım'da havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran (37), memleketi Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Milas Hava Meydan ve Garnizon Komutanlığı'nda törenle karşılandı. Saygı duruşu ile başlayan törende, Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın özgeçmişi okundu ve dualar edildi. Karşılama töreninin ardından şehidin naaşı cenaze namazı için Ekinanbarı İlkokulu'na getirildi.

Cuma namazının ardından düzenlenen cenaze törenine; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Muğla Valisi İdris Akbıyık, milletvekilleri, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Rafet Oktar, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, protokol üyeleri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin babası Osman Kuran, annesi Huriye Kuran, eşi Gülşah Kuran, oğulları Aras (10), Bartu (5) ve 7 aylık Barlas ile yakınları gözyaşlarıyla taziyeleri kabul etti. Şehidin kardeşleri ise Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazı ve duaların ardından Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Ekinanbarı Mahalle Mezarlığı'nda binlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi.

ŞEHİT ASTSUBAY BAŞÇAVUŞ KAPLAN AMASYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 40 yaşındaki Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, memleketi Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Merzifon'a gönderilen şehit Kaplan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze aracıyla Gümüşhacıköy Cumhuriyet Meydanı'na getirildi.

Buradaki törende şehidin ailesi ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Protokol üyeleri, evli ve 2 çocuk babası şehit Kaplan'ın ailesine başsağlığı diledi.

Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Kaplan'ın naaşı, Gümüşhacıköy Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Amasya Valisi Önder Bakan, Amasya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, Merzifon Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ile askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SAYIN BALIKESİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın'ın (40) cenazesi Balıkesir'de toprağa verildi.

Şehit Emre Sayın'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze töreninin yapılacağı Zağnos Paşa Camisi'ne getirildi.

Burada taziyeleri kabul eden şehidin babası Adem, annesi Keziban, eşi Zeliha ve 10 yaşındaki oğlu Adem Kutay Sayın, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Helallik alınmasının ardından Balıkesir İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, cenaze namazını kıldırdı.

Daha sonra top arabasına konulan şehit Sayın'ın cenazesi, Başçeşme Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.

Törene, şehit Sayın'ın yakınlarının yanı sıra Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey, İsmail Ok, Ali Taylan Öztaylan, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Albay Murat Özer, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ŞEHİT ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ KARACA KIRKLARELİ'NDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, Kırklareli'nde toprağa verildi.

Çorlu Atatürk Havalimanı'ndan askeri törenle alınan Karaca'nın (27) naaşı, Lüleburgaz ilçesine bağlı 8 Kasım Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilerek burada helallik alındı.

Ardından şehit Karaca için Lüleburgaz'daki Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Bekar olan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangası tarafından camiye getirildi.

"GURBET KUŞUM SILADAN UÇTU GİTTİ"

Cami bahçesinde oğlunun resmine sarılan anne Karaca, "Hikayeni yazamadım annem. Yarım koydular bizi. Gurbet kuşlarımız onlar bizim. Gurbet kuşum sıladan uçtu gitti. Ben doyamadım evladıma, kara toprak nasıl doyacak? Bana, 'Anne şehit olursam senin adını yazdırırım, babam dayanamaz. Sen güçlüsün.' dedi. 'Ama çok ağır yük o, bana verme onu.' dedim. 'Hayır anne dik duracaksın, vatan sağ olsun diyeceksin.' dedi. Ama biliyor musunuz, benim yüreğim taşıyor. Yine de vatan sağ olsun. Vatan sağ olsun güzel evladım." diyerek ağladı.

Emekli uzman çavuş olan baba Nedim Karaca da gözyaşlarına hakim olamadı. Karaca, "Sen şehitlik mertebesine ulaştın oğlum, seninle gurur duyuyorum." dedi.

Şehidin ağabeyi Bünyam Karaca da kardeşinin tabutuna sarıldı.

Cenazenin başında nöbet tutan bir askerin de gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Vali Turan, büyük üzüntü yaşayan şehit babası Karaca'nın elini tutarak onu teselli etmeye çalıştı.

Törene, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Adalet Bakan Yardımcısı Hurşit Yıldırım, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, CHP Kırklareli Milletvekilleri Fahri Özkan ile Vecdi Gündoğdu, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, ilçe ve belde belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı.

Helallik alınmasından sonra İl Müftüsü Yusuf Eviş cenaze namazını kıldırdı.

Top arabasıyla kortej eşliğinde bir süre taşınan şehidin naaşı, ilçe şehitliğine defnedildi.

ŞEHİT BİNBAŞI USLU'NUN CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu'nun cenazesi, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde defnedildi.

Ankara'daki Mürted Hava Üssü'nde gerçekleştirilen törenin ardından şehit Uslu'nun (39) Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri uçakla Yenişehir Hava Meydan Komutanlığına getirildi.

Uslu'nun naaşı, buradaki karşılama töreni sonrası cenaze namazının kılınacağı Aydınlar Camisi'ne götürüldü.

Cami bahçesinde şehidin babası Ahmet, annesi Fatma ve 7 aylık hamile olduğu öğrenilen eşi Göknur Uslu, taziyeleri kabul etti.

Uslu'nun naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Yenişehir Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine, Uslu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sırası Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Emine Yavuz Gözgeç, Muhammet Müfit Aydın, Osman Mesten, Ayhan Salman, CHP Bursa Milletvekilleri Orhan Sarıbal, Hasan Öztürk, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, şehidin silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ŞEHİT ASTSUBAY BAŞÇAVUŞ KARAKUŞ SAKARYA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Gürcistan'da askeri kargo uçağının düşmesi neticesinde şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, memleketi Sakarya'nın Serdivan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'da katıldı.

11 Kasım Salı günü meydana gelen ve ülkeyi yasa boğan olayda, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C130 kargo uçağı, Gürcistan'da düştü. Merzifon'da görev yapan Sakaryalı Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş (39), şehit oldu. Karakuş'un, anne ile babasının Gümüşhane'de oldukları ve oğullarının şehadet haberini orada aldıkları öğrenilirken, baba ocağı olan Sakarya'nın Serdivan ilçesi Vatan Mahallesi Aslan Sokak ve çevresi Türk bayrakları ile donatıldı. 7 ile 11 yaşlarında iki çocuk babası ve 18 yıllık askeri personel olan Karakuş, Türk bayrağına sarılı tabutu, Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı üzerinden Sakarya'ya getirildi. Şehit Karakuş, Serdivan Yazlık Akşemseddin Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Serdivan Şehitliği'ne defnedildi.

Öte yandan şehidin cenaze törenine eşi Sinem Karakuş, şehidin babası Mürsel Karakuş başta olmak üzere yakınları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, milletvekilleri, protokol mensupları, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ŞEHİT ASTSUBAY BAŞÇAVUŞ ÖZKAN NİĞDE'DE DEFNEDİLDİ

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 39 yaşındaki Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan'ın cenazesi, memleketi Niğde'de defnedildi.

Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından Kayseri'ye, oradan da Niğde'ye getirilen şehit Özkan'ın cenazesi, helallik için Selçuk Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.

Evli ve 2 çocuk babası şehidin naaşı daha sonra cenaze töreni için Fatih Sulatan Mehmet Camisi'ne getirildi.

Şehidin eşi Tuğba Özkan, burada tabuta sarılarak, "Çok yakıştı sana şehitlik, sen öyle bir adamdın ki çok yakıştı sana şehitlik" diyerek gözyaşı döktü.

Törene katılan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ve Adalet Bakan Yardımcısı Mehmet Yılmaz ile protokol üyeleri, şehidin ailesine başsağlığı diledi.

İl Müftüsü Hüseyin Gün'ün ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Özkan'ın naaşı, Niğde Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Niğde Valisi Cahit Çelik, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

ŞEHİT ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ ONGAN BİLECİK'TE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Bilecikli şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Gürcistan'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C130 kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın naaşı, hava yolu ile bugün öğle saatlerinde Eskişehir'e getirildi. Ardından kara yolu ile memleketi Bilecik'e getirilen şehidin naaşı, Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenaze töreni öncesi Cumhuriyet Mahallesi Güllü Sokak'ta babası Ali Ongan ve annesi Hatice Ongan'ın yaşadığı eve getirilen şehit için evin önünde 'helallik' alındı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende ise cenaze namazını Bilecik Müftüsü Ahmet Dilek kıldırdı. Gözyaşlarının sel olduğu törene yaklaşık 15 bin kişi katıldı. Cenaze namazı sonrası askeri bando eşliğinde Cumhuriyet Caddesi sonuna kadar getirilen şehidin cenazesi, defnedilmek üzere Bilecik Şehitliği'ne götürüldü.

AĞABEYİNİN ASKERİ KIYAFETLERİ İLE CENAZEYE KATILDI

Öte yandan şehidin kız kardeşi Burcu Olgan, cenaze törenine ağabeyinin askeri kıyafetleri ile katıldı. Cenazeye Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, kurum müdürleri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ŞEHİT ASTSUBAY KIDEMLİ BAŞÇAVUŞ ÖZCAN'IN CENAZESİ KARABÜK'TE TOPRAĞA VERİLDİ

Askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın cenazesi, Karabük'te toprağa verildi.

Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığındaki törenin ardından şehit Nuri Özcan'ın (54) cenazesi, Zonguldak Havalimanı'na getirildi.

Özcan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, eşi Fatma, annesi Şamiye, babası Mehmet Özcan ile çocukları Neslihan Bayrak ve Aslıhan Özcan'ın yanı sıra Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Muammer Avcı ve Ahmet Çolakoğlu, Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Ayhan Kafalı, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri tarafından karşılandı.

Özcan'ın cenazesi, dua edilmesinin ardından kara yoluyla Karabük'e gönderildi.

Şirinevler Mahallesi'ndeki baba evine getirilen şehidin naaşı, helallik alınmasının ardından Üniversite Mahallesi Sevgi Pınarı Camisi'ne götürüldü.

İkindi vakti kılınan namazın ardından şehit Özcan'ın cenazesi, 5000 Evler Şehitliği'nde defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Mehmet Ali Şahin, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ile vatandaşlar katıldı.

ŞEHİTLER İÇİN ANKARA'DA TÖREN DÜZENLENDİ

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler için başkentte tören düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 68-1609 kuyruk numaralı C-130 tipi askeri kargo uçağı, 11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırına düşmüş ve 20 asker şehit olmuştu.

Şehitler için Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Daha sonra Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hafız Osman Şahin, şehitler için dua etti.

Künyeleri okunduktan sonra uçaklara taşınan şehitlerin naaşları memleketlerine uğurlandı.

Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, milletvekilleri, TSK Komuta Kademesi, Ankara Valisi Vasip Şahin, Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Namig İslamzade, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov ile şehit askerlerin aileleri katıldı.

Şehit askerlerin kimlik bilgileri ise şu şekilde:

"Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın"