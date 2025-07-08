Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan askerlerimiz son yolculuklarına uğurlanıyor.

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekat bölgesinde, Şehit Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını arama faaliyeti sırasında bir mağarada metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin için Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törende baba Habib Gültekin, annesi taziyeleri kabul etti.

PİYADE SÖZLEŞMELİ ER CELALETTİN UYANIK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesindeki bir mağarada gerçekleştirilen arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenerek şehit olan 12 askerden biri olan Piyade Sözleşmeli Er Celalettin Uyanık (24) için Ersan Camii'nde cenaze namazı için tören düzenlendi. Kılınan namazın ardından şehidin naaşı Mutki ilçesine bağlı Dereyolu köyünde defnedildi.

Cenaze törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlı Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, askeri erkan, kurum amirleri, şehidin ailesi, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.