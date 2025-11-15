İSTANBUL 17°C / 9°C
Güncel

Türkiye şehitlerini uğurluyor... Pilot Yarbay Korkmaz'a son veda

Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz için İstanbul Büyükçekmece Kuba Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor

15 Kasım 2025 Cumartesi 13:25
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelirken Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit düşen Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın Büyükçekmece'de bulunan babaevinden helallik alındı.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu uçakta 20 personel şehit olmuştu.

Daha sonra Ankara'ya getirilen şehitler Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen tören ile defnedilecekleri şehirlere gönderildi.

Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın Büyükçekmece'de bulunan baba evine getirilerek helallik alındı.

Şehidin naaşı daha sonra Büyükçekmece Kuba Camii'nde götürülecek. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Büyükçekmece Eski Mezarlığı'na defnedilecek.

