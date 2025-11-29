İzmir'in Çeşme ilçesinde dünden beri devam eden sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.



İlçede dün öğle saatlerinde başlayan ve gece devam eden sağanak etkisini sürdürüyor.

Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, ev ve bahçeleri su bastı.

Özellikle Ilıca Mahallesi'nde bazı araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı.

Belediye ekipleri ise suları tahliye etmek için çalışma yürütüyor.

Öte yandan İzmir kent merkezinde de sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağışın ardından bazı noktalarda oluşan su birikintileri trafikte aksamaya neden oluyor.



MUĞLA'DA SAĞANAK, DOLU VE FIRTINA

Muğla'da etkili olan sağanak, dolu ve fırtına nedeniyle bazı evleri su bastı, yelkenli tekneler kıyıya sürüklendi.

Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak ilçede aralıklarla etkili oldu.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Atatürk Bulvarı başta olmak üzere Konacık ve Bitez mahallelerinde ara sokaklarda su birikintileri meydana geldi ve araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Bitez ve Konacık deresi de kuvvetli sağanak nedeniyle taşma noktasına geldi. Yağmur suları nedeniyle denizin rengi de değişti.

Çırkan Mahallesi'nde bir evi su bastı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Bodrum Belediyesi ekipleri su basan evde tahliye çalışması yaptı. Evdeki eşyaların büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Evde oturan Songül Demir, daha önce de bir kez evini su bastığını ifade ederek tekrar mağdur olduklarını belirtti.

Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle Bodrum-Datça feribot seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği bildirildi.

İlçede sağanak ve kuvvetli rüzgar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

MARMARİS'TE 3 YELKENLİ KIYIYA SÜRÜKLENDİ

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçede güneydoğudan esen rüzgarın şiddeti saatte 65 kilometreyi buldu. Bazı mahallelerde ağaçlar devrildi.

Kısa süren etkili sağanakta caddelerde oluşan su birikintisi sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Fırtına ve yağmur nedeniyle meydana gelen olumsuzluklara belediye ekipleri müdahale etti. Devrilen ağaçlar ve kırılan dallar Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli tarafından kaldırıldı.

Kemeraltı Mahallesi'nde de 3 yelkenli tekne fırtına nedeniyle kıyıya sürüklendi.

Milas ilçesinde de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle Emek Mahallesi'ndeki pazar yerini su bastı.

19 Mayıs Bulvarı ile Burgaz Mahallesi ve sanayi sitesinde yolları su altında kaldı. Bölgedeki bazı evleri su basarken belediye ekipleri sıkıntı yaşanan bölgelerde çalışma başlattı.

Menteşe ilçesinde de dolu etkili oldu. Bazı bölgeler kuvvetli dolu yağışı nedeniyle beyaza büründü. TOKİ Mahallesi'nde dolu nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Menteşe kent merkezinde de sağanak etkili oldu.

KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ'DA SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR

Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kırklareli'nde sabah saatlerinde başlayan sağanak zaman zaman şiddetini artırıyor.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri, su birikintilerinin oluştuğu bölgelerde rögar kapaklarını açtı.

Yağmura hazırlıksız yakalananlar, iş yerlerinin girişinde yağışın durmasını bekledi, bazıları da şemsiyeyle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte sağanağın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

TEKİRDAĞ

Kentte sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.

Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte sağanağın gün boyu aralıklarla süreceği öngörülüyor.

HEMZEMİN GEÇİTTE BİR OTOMOBİL MAHSUR KALDI

Balıkesir'de etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, hemzemin geçitte bir otomobil mahsur kaldı.

Edremit ilçesindeki etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Altınoluk, Akçay, Altınkum ve Zeytinli mahallelerindeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

İlçedeki hemzemin geçidine dolan yağmur suyu nedeniyle mahsur kalan bir otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

Edremit'in İkizçay Mahallesi Gürsu Caddesi'ndeki bir apartmanda mahsur kalan M.C. ise Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı.

Bandırma ilçesinde de yağışın etkisiyle demir yolu istinat duvarı çöktü.

Öte yandan yağış nedeniyle birçok hasarlı trafik kazası da oluştu.

TUZLA ÇAYI TAŞTI

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kuvvetli yağış nedeniyle Tuzla Çayı'nın taşması sonucu, tarım arazileri ile bazı binaları su bastı.

Ayvacık'ta dün sabah başlayan ve etkisini sürdüren kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle debisi yükselen Tuzla Çayı'nın taşması sonucu, tarım arazileri ile bazı binaları su bastı.

Çanakkale İl Özel İdaresi ekipleri, taşkın bölgesinde çalışma başlattı.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, yaptığı açıklamada, Ayvacık'ta 2 gündür etkili olan yağışların, Tuzla Çayı'ndaki menfez tıkanıklığı nedeniyle taşkına yol açtığını belirtti.

Ovada bazı bölgelerin su altında kaldığını ancak herhangi can ya da mal kaybı bulunmadığını bildiren Gider, "DSİ, iş makineleri ve teknik ekipleriyle sahada suyun akışını düzenlemek, taşkın hasarını azaltmak ve riskli noktaları kontrol altına almak için aralıksız müdahale yürütüyor. Tüm kurumlarımızla koordinasyon halindeyiz, çalışmaların her aşamasını yakından izliyoruz." ifadelerini kullandı.