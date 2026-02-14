Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki bir mahallede yaşanan su baskını nedeniyle bazı evler tahliye edildi.

Kentte iki gündür etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Eşen Çayı'nın su seviyesinin yükselmesi sonucu ilçeye bağlı Çukurincir Mahallesi'nde 25 evi su bastı.

Bölgeye sevk edilen belediye ekipleri tarafından zabıta araçlarından evlerin tahliye edilmesi gerektiği yönünde anons yapıldı.

Su basan bazı evlerde yaşayanlar, ekiplerin yardımıyla mahalleden çıkarıldı.

Bazı mahalle sakinleri de traktörlerle kendi imkanlarıyla bölgeden ayrıldı.

Traktörlerin arkasına bağlanan bazı büyükbaş hayvanlar ise güvenli bölgeye alındı.

Bölgede önlem alan ekiplerin çalışmaları sürüyor.

ADIYAMAN'DA SELE YAKALANAN ARAÇ SUYA GÖMÜLDÜ

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde birkaç gündür etkili olan şiddetli yağmur yağması ile beraber dere yataklarında su taşkınları meydana geldi. Sel sularıyla beraber Adıyaman - Gölbaşı Karayolu Yukarıçöplü Köyü mevkiinde bir araç sel sularına kapılarak tamamen sular içerisine gömüldü. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken araç tamamıyla sular içerisinde kaldı.

Gölbaşı ilçe merkezinde ise yine sel sularından dolayı mahsur kalan vatandaşların yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Bazı vatandaşlar halatlar yardımıyla, bazı vatandaşları ise itfaiye araç merdiveninin uzatılması ile kurtarıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak vatandaşların daha dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu.

İlçe merkezinde yağmurun etkisi devam ediyor.

MANİSA'DA SELDE MAHSUR KALAN 11 KİŞİLİK AİLE TAHLİYE EDİLDİ

Manisa'da etkili olan yoğun yağış sonrası sel sularında mahsur kalan 11 kişilik aile, ekiplerce kurtarılarak tahliye edildi.

Açıklamaya göre, Atatürk Mahallesi'nde bir ailenin mahsur kaldığı bilgisi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini alarak aile bireylerine ulaştı.

Sel sularının yükselmesi sonucu mahsur kalan 6'sı çocuk 11 kişilik aile, ekiplerce bulundukları yerden alınarak güvenli bölgeye götürüldü.

ANTALYA'DA SU BASAN BARINAKTAKİ 27 KÖPEK BOTLAR YARDIMIYLA KURTARILDI

Antalya'nın Serik ilçesinde su baskını yaşanan barınağa botlar yardımıyla ulaşan ekipler, 27 köpeği kurtardı.

İlçede sağanak sonrası Köprüçay Irmağı'nın debisinin yükselmesi sonucu Boğazkent Mahallesi'nde bulunan bir hayvan barınağını su bastı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

AFAD, İHH ve arama kurtarma ekipleri, botlar yardımıyla barınağa ulaştı. Ekipler, hayvanseverlerin de desteğiyle üç saat süren çalışma sonucu su basan barınaktaki 27 köpeği kurtardı.

Kurtarılan hayvanlar, Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile hayvanseverlere teslim edildi.

Boğazkent Mahalle Muhtarı Özkan Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, akşam aldıkları ihbar üzerine harekete geçtiklerini ve ekiplerin yoğun çalışması sonucu hayvanların kurtarıldığını söyledi.

Hayvanseverlerden Seren Şahin ise su baskınını duyunca yardım etmek için bölgeye geldiğini ifade etti.

Mürüvet Kuşçu da hayvanların kurtarılmasından mutluluk duyduğunu belirtti.