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Türkiye sınır dışı etmişti! 3 gündür böyle bekliyor

Türkiye'nin sınır dışı yaptığı Yunanistan'ın ise ülkesine kabul etmediği yabancı terörist savaşçının (YTS) tampon alandaki bekleyişi devam ediyor.

  • AA
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Ürdün uyruklu ABD vatandaşı Muhammad Darwis B'nin YTS tampondaki bekleyişi 3'üncü gününde Pazarkule Sınır Kapısı (Türkiye) ile Kastanies Sınır Kapısı (Yunanistan) arasındaki tampon bölgede sürüyor.

Gümrükten her iki ülkeye geçişte araçla gidişlerde herhangi bir aksaklık olmamasına rağmen yaya geçişlerine izin verilmiyor.

Öte yandan, haber ajansları temsilcilerinin de olduğu gazeteci grubu yabancı teröristin bekleyişini görüntülemek için bölgede bulunuyor.

- "TÜRKİYE BM'Yİ DEVREYE SOKMALI"

İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı Metin Çorabatır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Birleşmiş Milletleri devreye sokması gerektiğini söyledi.

Uluslararası bir ara buluculuğun çözüm bulması gerektiğini belirten Çorabatır, "Bu olay bir vesile olmalı, sık sık başa gelecek çünkü. Uluslararası toplumun ya da ülkelerin sırtını dönüp 'benim işim değil artık' demeleri de terörizme kucak açmadır." dedi.

Çorabatır, yaşananların sadece Türkiye ile Yunanistan arasında bir sorun değil, uluslararası bir sorun olduğuna vurgu yaparak, "Anladığım kadarıyla uluslararası ceza hukukunun tam cevap vereceği bir durum yok şu anda. Boşluk var. Birleşmiş Milletler yetkili kuruluşunun buna el koyup hükümetlerle konuşup çözüm bulması lazım." diye konuştu.

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