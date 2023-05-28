Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için oy kullanma işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Vatandaşlar seçmen kayıtlarının bulunduğu okullara giderek en önemli vatandaşlık görevlerinden birini yerine getiriyor.

İLK TURDA 3 ADAY YARIŞTI

Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Ittifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi'nin adayı Muharrem İnce ve Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan 14 aday listesinde yer almıştı. Seçime günler kala Muharrem İnce'nin kurulan komplo sonucu adaylıktan çekilmesiyle 14 Mayıs'ta üç Cumhurbaşkanı adayı yarıştı.

İKİNCİ TURDA EN ÇOK OY ALAN İKİ ADAY YARIŞIYOR

Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.52, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44.88 ve Sinan Oğan'ın yüzde 5.17 almasıyla hiçbir adayın yüzde 50+1 çoğunluğu sağlanamaması sonucu seçimleri ikinci tura kaldı. İkinci turda ise en çok oyu alan Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olarak yarıştı. Oy pusulasında sadece iki adayın ismi ve forografları yer aldı.

OY VERME 17.00'YE KADAR SÜRECEK

Sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi akşam 17.00 itibariyla sona erecek. Oy verme işlemi sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için polis ekipleri okul çevresinde önlem alırken sandıklarda ise resmi seçim kurullarının yanı sıra her partinin müşadihi görev aldı.

Vatandaşlar sabahın ilk dakikalarında saatlerde 08.00'i gösterdiğinde oy kullanacakları sınıflara alınmaya başladılar.

Türkiye'nin hemen hemen her yerinden gelen görüntüler vatandaşların oy vermek için okullara gittiğini gösteriyor.

Türkiye'den oy manzaraları! Vatandaşlar tarihi seçim için akın akın sandık başına gidiyor

Canlı yayınlardan alınan bilgilere göre vatandaşlar daha saat 08.00'den önce kuyruklar oluşturmaya başladı.

İşte bazı illerimizden oy manzaraları:

ANKARA

Öte yandan, 4 milyon 280 bini aşkın seçmenin bulunduğu Başkentte vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanacakları okullara gelmeye başladı. Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'ne gelen vatandaşlar, sınıflarda kurulan kabinlere girerek oylarını kullandı.

TEKİRDAĞ

Tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ'da da Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçimleri'nde oy verme işlemi başladı. Vatandaşlar sabah saatlerinde oy kullanacakları okullara gelerek seçmen listelerinde yer alan sandıklarda oylarını kullanmaya başladı.

Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 884 sandık kurulurken, seçimde yurt içinde 60 milyon 769 bin 268 seçmen oy kullanacak. Seçimde; Kemal Kılıçdaroğlu ile Recep Tayyip Erdoğan yarışacak.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2'nci turunda 18 yaşına girmiş 47 bin 523 yeni seçmen bulunuyor. Bu gençler, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde ilk kez oy kullanabilecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy kullanabilmesi için 73 ülkedeki 151 temsilcilikte 167 noktada sandık kurulmuştu. 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona ermişti. Yurt dışı temsilciliklerinde toplam 1 milyon 783 bin 107 kişi oy kullandı.

Diğer yandan, gümrük kapılarında oy verme işlemleri ise yurt içinde olduğu gibi saat 17.00'ye kadar sürecek. Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından kontrol edilerek teslim alınacak olan oylar, saat 17.00'de oy verme işlemlerinin sona ermesinin ardından, diğer sandıklarla beraber açılacak.

İSTANBUL

Vatandaşlar İstanbul'da oyunu kullandı.

ANTALYA

Vatandaşlar, Antalya'da oyunu kullandı.

İZMİR

Vatandaşlar, İzmir'de oyunu kullandı.



ESKİŞEHİR



Vatandaşlar, Eskişehir'de oyunu kullandı.

KİLİS

Vatandaşlar, Kilis'te oyunu kullandı.

EDİRNE

Edirne'de vatandaşlar oy kullanmak için okullara geldi. Bazı vatandaşlar da oy kullanmaya köpekleriyle geldi.

KARABÜK

Karabük'te seçmenler, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için sandık başına gitti.

KARS

Vatandaşlar, Kars'ta oyunu kullandı.

BİNGÖL

Vatandaşlar, Bingöl'de oyunu kullandı.

AMASYA

Vatandaşlar, Amasya'da oyunu kullandı.

MUŞ

Vatandaşlar, Muş'ta oyunu kullandı.