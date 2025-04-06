Türkiye soğuk ve yağmurlu hava teslim: Sıcaklıklarda sert düşüş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son meteorolojik değerlendirmelerine göre, Türkiye Pazartesi gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek.

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları, yarından itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak yurt genelinde azalacak. Sıcaklığın batı kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece, diğer bölgelerde ise 8 ila 10 derece altına inmesi bekleniyor. Soğuk havanın, yurdun batısında hafta sonuna kadar, doğusunda ise önümüzdeki hafta başına kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Soğuk havayla birlikte, yüksek kesimler başta olmak üzere kuzey, iç ve doğu bölgelerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görülmesi bekleniyor.

ZİRAİ DON UYARISI

Gece sıcaklıklarında ani düşüşe bağlı olarak tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında zirai don riski bulunuyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Meteoroloji'nin tahmin ve erken uyarıların takip edilmesi gerekiyor.

Beklenen en düşük sıcaklıklar ise şöyle açıklandı:

Ankara -2, İstanbul 2, İzmir 5, Konya -2, Antalya 8, Bolu -2, Samsun 4, Trabzon 3, Erzurum -6, Malatya -1, Diyarbakır 3 derece.