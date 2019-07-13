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Türkiye Somali'deki terör saldırısını kınadı

Türkiye, Somali'nin güneyindeki Kismayu şehrinde bir otele düzenlenen terör saldırısını kınadı.

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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Somali'nin Kismayu şehrinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Somali hükümeti ile Somali halkına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Somali'nin güneyindeki Kismayu şehrinde dün bir otele düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 26 kişi hayatını kaybetmiş, 56 kişi ise yaralanmıştı.

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