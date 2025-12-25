İSTANBUL 13°C / 7°C
Türkiye-Sudan hattında kritik temas: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güçlü iş birliği vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Görüşmelerde Sudan'daki çatışmalar, insani kriz ve iki ülke arasındaki iş birliği başlıkları öne çıktı.

AA25 Aralık 2025 Perşembe 17:06 - Güncelleme:
Türkiye-Sudan hattında kritik temas: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güçlü iş birliği vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhan'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısında karşıladı. Burhan, tören kıtasını, "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Karşılamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Burhan arasında basına kapalı gerçekleştirilen ikili görüşmenin ardından, heyetler arası çalışma yemeğine geçildi.

İletişim Başkanlığı kritik görüşmeye ilişkin detayları paylaştı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Sudan'da huzur, istikrar, toprak bütünlüğünün korunmasını arzuladığını, ateşkesin sağlanmasıyla kalıcı barışın tesisinin hedeflendiğini bildirdi

Liderler Türkiye ile Sudan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Sudan arasında ticaretten tarıma, savunma sanayiinden madenciliğe kadar birçok alanda iş birliğinin ilerletileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Sudan'da devam eden çatışmaların dünyanın en büyük insani krizlerinden birine yol açtığını, özellikle El Feşir bölgesinde insanlığa karşı suça varan eylemlerin yaşandığını ve bunları engellemek için ciddi ve kararlı adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Sudan'da huzur, istikrar ve toprak bütünlüğünün korunmasını arzuladığını, ateşkesin sağlanması ile Sudanlılar arasında kalıcı barışın tesisinin hedeflendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin insani krizle karşı karşıya kalan Sudanlıların ihtiyaçlarını insani yardımlar yoluyla karşılamaya devam edeceğini belirtti.

