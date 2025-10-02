Kayseri ve Yozgat'ta, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırılara tepki gösterildi.

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar İsrail aleyhine attıkları sloganlarla filoya müdahaleye tepki gösterdi.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup dua edilmesinin ardından dağıldı.

YOZGAT

Yozgat'ta, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in saldırılarına tepki gösterildi.

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla, filoya saldırı düzenleyen İsrail aleyhine slogan attı.

Grup adına basın açıklaması gerçekleştiren Genç İHH İl Başkanı Enes Şahin, yalnızca bir coğrafyanın acısını dile getirmek için değil insanlığın onurunu, adaleti ve vicdanı savunmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Şahin, Sumud filosunun, yalnızca insani yardım taşıyan bir araç olmadığını zulmün duvarlarına karşı direnişin, dayanışmanın ve insanlık onurunun sembolü olduğunu aktardı.

Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak dua edildi.

ADANA

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki için bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar, merkez Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı'ndaki ABD Adana Konsolosluğu önünde toplandı.

Filistin bayrağı taşıyan katılımcılar, İsrail aleyhine slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Adana Sivil İnisiyatif Meclisi Başkanı Mahmut Eraslan, "Umuyoruz ki filodaki kardeşlerimizin kılına dokunulmasın, hiçbirine zarar verilmesin." dedi.

MERSİN

Mersin'de de İsrail donanması unsurlarının Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi.

Kültür Park'taki 3 Ocak Atatürk Meydanı önünde toplanan grup, Türk ve Filistin bayrakları taşıdı, attıkları sloganlarla İsrail'e tepki gösterdi.

Burada yapılan basın açıklamasında konuşan Köklü Değişim İl Temsilcisi Hasan Gümüş, şu ifadeleri kullandı:

"Sumud Filosu'ndaki kardeşlerimiz, hocalarımız ve Gazze dostlarının bu onurlu seferi bir son değil başlangıçtır. Denizden ve karadan bu onurlu ve kutlu seferler, yürüyüşler devam edecektir. İşgalci siyonist varlığının saldırıları, tehditleri ve küstahlıkları Gazze dostlarını ve yüreği Gazze ile birlikte atanları asla yıldıramayacaktır." diye konuştu.

Öte yandan, Mersin Genç Aktivistler tarafından "Sumud Nöbeti" etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Mersin Balıkçı Barınağı'nda bir araya gelen grup, 5 tekneyle denize açıldı.

Kıyıya yakın şekilde hareket ederek Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Özgecan Aslan Meydanı'na giden katılımcılar, etkinliği sonlandırdı.

HATAY

Hatay'da da İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırı protesto edildi.

İskenderun ilçesi Savaş Mahallesi'nde toplanan grup, Türk ve Filistin bayrakları taşıdı, İsrail'e tepki gösterdi.

Burada konuşan Medeniyet Vakfı İskenderun Şube Başkanı İdris Gökalp, şunları kaydetti:

"Bizler ablukayı kırmak için canlarını feda eden bu insanları buradan selamlıyoruz. Bu tür eylemler hukuka aykırı değildir. Bizler saldırıların durdurulmasını, filodaki tüm aktivistlerin güvenli şekilde korunmasını istiyoruz. Gazze'deki ablukanın kaldırılmasını ve gemilerin kardeşlerimizle kucaklaşmasını istiyoruz."

Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi'nde toplanan vatandaşlar da filodaki aktivistler için dua etti.

İZMİR

İzmir'de Konak Meydanı'ndan toplanan çok sayıda kişi, İsrail aleyhine slogan attı. Ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli pankartlar taşıyan vatandaşlar, tekbir getirdi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İl Başkanı İlyas Duman grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in uluslararası sularda barbarca bir saldırıda bulunduğunu söyledi.

Yardım taşıyan gönüllülerin hedef alındığına dikkati çeken Duman, "Bu sadece bir saldırı değil, hukukun, vicdanın ve insanlık onurunun açıkça çiğnenmesidir. İsrail'in sicili bellidir. 1948 yılından beri Filistin halkını abluka altında tutan, şehirlerini yıkan, sivilleri hedef alan, çocukları katleden bu işgal rejimi bugün bir kez daha vahşetini sergilemekte, korkaklığını ortaya koymaktadır." dedi.

Duman, İslam ülkelerinin derhal İsrail'e müdahale etmesi gerektiğini belirtti.

UŞAK

Uşak'ta da Atapark'ta toplanan vatandaşlar ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Atapark çevresinde yürüdü.

Bazı katılımcıların ise Filistin kefiyesi taktığı görüldü. Katılımcılar yürüyüş sırasında çeşitli sloganlar attı.

Yürüyüşün ardından katılımcılar Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

Daha sonra Filistin'e Destek Platformu çatısı altındaki sivil toplum kuruluşları temsilcileri açıklama yaptı.

AYDIN

Aydın'ın Efeler ilçesinde de İstasyon Meydanı'nda bir grup vatandaş toplandı.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrağı taşıyan grup, slogan atıp İsrail'e tepki gösterdi.

Vatandaşlar, Küresel Sumud Filosu ile ilgili haberleri meydandan takip edeceklerini belirtti

ANTALYA

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan Kudüs Platformu üyeleri, "Filistin özgür olana kadar mücadele devam edecek" yazılı pankartlarla Muratpaşa Camisi'nin avlusunda bir araya geldi.

Katılımcılar, insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye yol alan Küresel Sumud Filosu'ndakiler için dua etti. Sloganlar atan platform üyeleri, İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Sumud Filosu'na Tunus'tan katılan "Adagio" gemisinde bulunan ve Antalya'dan giden Türk aktivist Hakan Şimşek, canlı bağlanarak, Gazze'deki mazlumlara en uzatmak için uluslararası sularda olduklarını belirterek, Gazze'nin sesini duyurmaya çalıştıklarını söyledi.

İHH Antalya Şube Başkanı Mehmet Yıldırım, yaptığı konuşmada, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepki gösterdi.

2010'daki Mavi Marmara saldırısında 10 şehit, 54 yaralı olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Tarih değişti zulüm değişmedi, kıyım değişmedi." dedi.

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ TEKNELERLE NÖBET TUTTU

Öte yandan Antalya Kudüs Platformu adına, arama kurtarma ekipleri, teknelerle Sıçan Adası yakınlarında nöbete başladı. İHH Arama Kurtarma ekip lideri Ali Uygur, denizde ve karada nöbet tuttuklarını vurgulayarak, zor günleri birlikte aşacaklarını dile getirdi.

Manavgat Kudüs Platformu öncülüğünde Gazze'ye destek amacıyla Manavgat Irmağı'nda teknelerde düzenlenen etkinlikte, İHH, Anadolu Gençlik Derneği ve çeşitli sivil toplum kuruluşları üyeleri bir araya geldi.

Manavgat Kudüs Platformu Başkanı Mehmet Gayretli, İsrail'i protesto etti, Gazze'ye destek mesajı verdi.

BURDUR

Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'nda ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla toplanan kalabalık, sloganlar attı.

Kudüs Platformu adına açıklama yapan Hüseyin Büyükkeleş, filodaki yolcular, aktivistler ve mürettebatın, uluslararası hukukun açıkça ihlal edildiği saldırıyla karşı karşıya kaldığını kaydetti.

Sumud Filosu'nun tek amacının kuşatma altındaki Filistin halkına insani yardım ulaştırmak olduğunu vurgulayan Büyükkeleş, "Bu barışçıl girişimin zor kullanılarak engellenmesi kabul edilemezdir." diye konuştu.

Konuşmanın ardından İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından dua edildi.

SAMSUN

Samsun'da Türk ve Filistin bayrakları taşıyan Anadolu Gençlik Vakfı üyeleri Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Katılımcılar, insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye yol alan Küresel Sumud Filosu'ndakiler için dua etti.

Sloganlar atan gruptakiler, İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Anadolu Gençlik Vakfı Samsun Şube Başkanı Mücahit Tekkeşinoğlu, yaptığı konuşmada, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepki gösterdi.

ÇORUM

Çorum Filistin Platformunun çağrısı üzerine Hürriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırılara tepki gösterdi.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan vatandaşlar, sloganlar atarak İsrail'i protesto etti.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, burada yaptığı konuşmada, Gazze'nin bir gün mutlaka özgürlüğüne kavuşacağını söyledi.

Sumud Filosu'na yapılan saldırının insanlık dışı bir müdahale olduğunu belirten Aşgın, "Çünkü Sumud'un hiçbir gemisinde belki bir çakı bile yok. Herhangi silah yok, top yok, tüfek yok. 'Ne var?' İnsanlık onuru, şerefi var. Dili, dini ne olursa olsun insanlıktan nasibini almış olanların oluşturduğu bir filo." dedi.

Son dönemde Ayasofya'nın ibadete açıldığını, Karabağ ve Şam'da şükür namazları kılındığını hatırlatan Aşgın, "Gökyüzü şahit olsun. Buradaki bütün kardeşlerimiz şahit olsun ki Gazze mutlaka özgürlüğüne kavuşacak. Kudüs mutlaka özgürlüğüne kavuşacak. Bu bizim tarihi vebalimizdir, omuzlarımızdaki yüktür. Allah'ın izniyle dava taşını o gediğe koyacağız ve orada da şükür namazlarını eda edeceğiz." diye konuştu.

Daha sonra vatandaşlar, karanlık sularda ilerlemeye çalışan Sumud Filosu'na destek olmak amacıyla cep telefonlarının ışıklarını yakarak "Bir sabah gelecek kardan aydınlık" ezgisini seslendirdi.

BATMAN

Batman'da sivil toplum kuruluşları öncülüğünde Atatürk Parkı önünde toplanan grup, İsrail karşıtı sloganlar attı, tekbir getirdi.

Memur-Sen Batman Şube Başkanı Şehmus Önlü, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını kınadıklarını söyledi.

Küresel Sumud Filosu'nun sadece bir gemi değil insanlığın onuru olduğunu belirten Önlü, şunları kaydetti:

"Küresel Sumud Filosu, yalnızca denizlere açılan bir gemi değil zalim kuşatmalara karşı direnişin, sabrın ve Allah'a olan teslimiyetin adı olmuştur. Küresel Sumud Filosu'ndaki gemiler sadece ekmek ve su değil aynı zamanda umut, kardeşlik ve özgürlüğün müjdesini taşıyor. Bugün Sumud Filosu, sadece Gazze'ye değil tüm insanlığın vicdanına seslenmektedir. Bu yolculuk, tarihe düşülen bir nottur."

ŞIRNAK

Şırnak Şehr-i Nuh Platformu öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen katılımcılar, tekbir getirdi, İsrail karşıtı slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Abdullah Çatı, İsrail'in tüm hukuk ve insanlık değerini hiçe sayan korsan bir saldırı gerçekleştiğini, Küresel Sumud Filosu'nun Filistin halkına insani yardım ulaştırmak üzere yola çıktıktan sonra hedef alındığını söyledi.

Bu saldırının yardım filosuna değil insanlık onuruna, adalete ve vicdana yapıldığını anlatan Çatı, şöyle konuştu:

"Bizler bu kirli saldırıyı işgalci zihniyeti ve onun yerli yabancı tüm işbirlikçilerini en sert şekilde lanetliyoruz. İnsanlık suçu işleyen bu vahşetin karşısında dimdik duracağımızı ilan ediyoruz. Biliyoruz ki, bu saldırı yalnızca Filistin halkını değil ümmetin tamamını, insanlığın vicdanını hedef almıştır. Susmak ihanettir, sessizlik zalime destek olmaktır. Bizim sesimiz, Gazze'de bombalanan evlerin, yıkılan hastanelerin, yetim kalan çocukların sesidir. Biz buradayız, susmuyoruz, boyun eğmiyoruz. Şırnak halkı olarak, kardeşlerimizle omuz omuza, Sumud'un yanında, Filistin'in davasının yanındayız."

SİİRT

Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan ve Filistin bayrakları taşıyan grup, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından tekbirler getirdi, sloganlar attı.

Diyanet-Sen Şube Başkanı Hamit Evin tarafından İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze halkı ile Küresel Sumud Filosu'nda yer alanlar için dua edildi.

Protestoya, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şah Gültekin, Sağlık-Sen Siirt Şube Başkanı Vesim Eviz, İHH Siirt Şube Başkanı Mehmet Faruk Süzgün, HÜDA PAR İl Başkanı Abdülhakim Tekin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

BİNGÖL

Bingöl'de sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde vatandaşlar, Türk Telekom Kavşağı'nda bir araya geldi.

Katılımcılar, tekbir getirerek İsrail karşıtı sloganlar attı.

BURSA

Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, İsrail aleyhine slogan atarak, Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırılara tepkisini ortaya koydu.

Ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli pankartları taşıyan vatandaşlar, tekbir getirip dua etti.

Etkinliğe katılan Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, meydanda kurulan dev ekranda Küresel Sumud Filosu'na katılan gemilerin görüntülerini ve filoya katılan aktivistlerin videolarını izledi.

Okunan ilahi ve dualara da eşlik edilirken, protesto meydanda devam etti.

ESKİŞEHİR

Eskişehir'de vatandaşlar, İsrail tarafından saldırıya uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla Taşbaşı Çarşısı önünde bir araya geldi.

İHH İnsani Yardım Derneği Eskişehir Şubesinin çağrısıyla düzenlenen buluşmada, yaklaşık 300 katılımcı, saldırıyı protesto ederek dayanışma mesajı verdi.

Buluşmada, sessiz kalmanın zulme destek anlamına geleceği vurgulanarak, saldırılara karşı birlik olunması çağrısı yapıldı.

Dualar ve sela okunan buluşmada, vatandaşlar sloganlar atarak Filistin'e destek gösterisinde bulundu.

ÇANAKKALE

Çanakkale'de de vatandaşlar Sumud Filosu'na destek için toplandı.

Çanakkale İHH, Genç İHH ve Anadolu Gençlik Derneği Çanakkale Şubesi üyeleri, İskele Meydanı'nda toplanıp slogan attı.

İsrail'in saldırısına tepki gösteren üyelere vatandaşlar da destek verdi.

KÜTAHYA

Kütahya'da vatandaşlar Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde Zafer Meydanı'nda bir araya geldi.

Grup adına platformun başkan vekili ve Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar açıklama yaptı.

Programda namaz kılınıp dua edildi.

KONYA

Konya Mevlana Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, İsrail aleyhine slogan attı. Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli pankartlar taşıyan vatandaşlar, tekbir getirdi.

Köklü Değişim Konya Temsilcisi Ahmet Ceran grup adına yaptığı açıklamada, saldırıların filonun hedefine ulaşmasını engellemeyi amaçladığını söyledi.

Filonun Gazze'deki mazlumlara bir umut olduğunu ifade eden Ceran, "Sumud Filosu'ndaki kardeşlerimiz, hocalarımız ve Gazze dostlarının bu onurlu seferi bir son değil bir başlangıçtır. Denizden ve karadan bu onurlu seferler ve yürüyüşler devam edecektir." dedi.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na destek için bir araya geldi.

Zafer Meydanı'nda toplananlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla tekbir getirerek slogan attı.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Afyonkarahisar Şube Başkanı Muharrem Coşkun, insanlığın gözü önünde bir utanç daha yaşandığını söyledi.

İşgal ordusunun, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan uluslararası Sumud Filosu'na uluslararası sularda barbarca saldırdığını kaydeden Coşkun, "Sivil gemilere müdahale edildi. Yardım taşıyan gönüllüler hedef alındı. Bu sadece bir saldırı değil, hukukun, vicdanın ve insanlık onurunun açıkça çiğnenmesidir." diye konuştu.

Duanın ardından İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi.

KARAMAN

Karaman'da, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na destek için bir araya geldi.

Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla tekbir getirerek slogan attı.

Anadolu Gençlik Derneği Karaman Şube Başkanı Şabettin Gezen, İsrail'in bir terör devleti olduğunu söyledi.

Yapılan bütün engellemelere rağmen Gazze'ye girileceğini söyleyen Gezen, "Biz inanıyoruz Allah'ın izniyle Osmanlının evlatları Gazze ile bir gün kucaklaşacak. Küresel Sumud Filosu şunu gösterdi. Müslümanlar bir araya gelecek. Gazze izzetin, şerefin ve onurun yeri, ne mutlu oradaki Müslüman kardeşlerimize." dedi.

Burada duanın ardından İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi.

ZONGULDAK

Zonguldak'ta kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde bir araya gelen vatandaşlar, filoya saldırı düzenleyen İsrail aleyhine slogan attı.

Katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli pankartlar taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Hamza Girgin, saldırının hukukun, vicdanın ve insanlık onurunun açıkça çiğnenmesi anlamına geldiğini söyledi.

İsrail'in sicilinin belli olduğunu vurgulayan Girgin, "On yıllardır Filistin halkını abluka altında tutan, şehirleri yıkan, sivilleri hedef alan, çocukları katleden bu işgal rejimi bugün bir kez daha vahşetini sergilemektedir." dedi.

Girgin, Gazze'de iki yılı aşan soykırımın şimdi de denizlerde sivil yardım gemilerine yönelen saldırıyla devam ettiğini söyledi.

BOLU

Kent Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, filoya saldırı düzenleyen İsrail aleyhine slogan attı.

Marşlar eşliğinde yürüyen vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile pankartlar taşıdı.

Grup adına açıklama yapılmasının ardından Gazze için dua edildi.

SAKARYA

Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, filoya saldırıda bulunan İsrail aleyhine çeşitli sloganlar attı.

Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli pankartlar taşıyan katılımcılar açıklamanın ardından dua etti.

DÜZCE

Cedidiye Meydanı'nda toplanan vatandaşlar slogan attı.

Mavi Marmara Gemisi'nde bulunan eski AK Parti Düzce Milletvekili İbrahim Korkmaz'ın da katıldığı eylemde, vatandaşlar ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Alanda toplananların dualar eşliğinde sabah namazına kadar nöbet tutacağı belirtildi.