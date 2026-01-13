İSTANBUL 5°C / 2°C
  Türkiye, Suriye'de yatırım ve enformasyon alanlarını yokluyor
Güncel

Türkiye, Suriye'de yatırım ve enformasyon alanlarını yokluyor

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye'de temaslarını sürdürerek Enformasyon Bakanı Hamza el-Mustafa ve Suriye Yatırım Ajansı Başkanı Talal el-Hilali ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı. Enformasyon alanında işbirliği imkanlarının genişletilmesi konuşulurken bu kapsamda Suriye'nin yeniden inşa süreci masaya de yatırıldı.

AA13 Ocak 2026 Salı 21:11
Türkiye, Suriye'de yatırım ve enformasyon alanlarını yokluyor
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından ziyaretlere ilişkin paylaşımlar yaptı.

İlk paylaşımda Büyükelçi Yılmaz'ın Enformasyon Bakanı Mustafa'yı ziyaret ettiği ve görüşmede iki ülke arasında basın ve enformasyon alanında işbirliği imkanlarının geliştirilmesine ilişkin konuların ele alındığı kaydedildi.

Bir diğer paylaşımda da Büyükelçi Yılmaz'ın Suriye Yatırım Ajansı Başkanı Hilali'yi makamında ziyaret ettiği belirtildi.

Yılmaz'ın Hilali ile görüşmesinde Suriye'deki yeniden inşa sürecine ilişkin konuların ele alındığı belirtilen paylaşımda, Türk şirketlerinin bu süreçte üstelenebileceği projelerin değerlendirildiği ifade edildi.

Görüşmede ayrıca, İkili ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik atılabilecek adımların da üzerinde durulduğu vurgulandı.

  • Türkiye Suriye
  • Nuh Yılmaz
  • Şam büyükelçisi

