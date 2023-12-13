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  • Türkiye tahliyelere devam ediyor! 1047 Türk vatandaşı İstanbul'a geldi
Güncel

Türkiye tahliyelere devam ediyor! 1047 Türk vatandaşı İstanbul'a geldi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, 8 Ekim'den bugüne kadar 1047 Türk vatandaşı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı ve aile yakınlarının Gazze'den tahliye edildiğini bildirdi.

AA13 Aralık 2023 Çarşamba 09:56 - Güncelleme:
Türkiye tahliyelere devam ediyor! 1047 Türk vatandaşı İstanbul'a geldi
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Keçeli, X sosyal medya hesabından, 7 Ekim'de İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasıyla kaç kişinin bölgeden tahliye edildiğine dair paylaşım yaptı.

Paylaşımda Keçeli, "8 Ekim'den bugüne kadar 1047 vatandaşımız, KKTC vatandaşı ve aile yakınları Gazze'den tahliye edildiler. Tahliye edilenler, sınır kapısının Mısır tarafında diplomatlarımızca karşılanıyor; önce kara yoluyla Kahire'ye, buradan ise hava yoluyla İstanbul'a gelmeleri sağlanıyor." ifadesini kullandı.

Keçeli, tahliye için bekleyen vatandaşların listesinin sürekli güncellendiğini, ilgili makamlarla koordinasyon yapıldığını kaydetti.

Sözcü, Gazze'deki Türk vatandaşlarının tamamının tahliyesini güvenli biçimde ve en kısa zamanda sonuçlandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

  • KKTC tahliyeleri
  • Türk vatandaşları
  • Gazzeden tahliye

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