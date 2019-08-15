28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5846
  • 6,2332
  • 263.605
  • 99405
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Türkiye talebinden vazgeçmeyecek... Güvenli bölgede 10 üs kurulacak

TSK ilk etapta Suriye’nin kuzeyindeki Ayn-el Arap, Telabyad, Rasulayn, Kamışlı, Derbesiye ve Amude’de 10 askeri üs kuracak. Ardından bölgede yeni üsler de gündeme gelecek. Derinliğin kaç kilometre olacağı konusu henüz netlik kazanmazken, Türkiye en az 32 kilometre derinlik talebinden vazgeçmeyeceğini ABD’li heyete iletti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge için Türk ve ABD askerlerinin Müşterek Harekât Merkezi’nin kurulmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Müşterek Harekât Merkezi için Şanlıurfa’ya gelen 1’i albay 2’si binbaşıdan oluşan 6 kişilik ABD heyetinde yer alan askerler güvenli bölgede derinliğin 15 kilometre ile sınırlı kalmasını isterken, Türkiye ise bu derinliğin sınır hattına 32 kilometre uzaklıktaki Rakka-Halep otoyoluna kadar uzamasını istiyor. TSK’nın Suriye’nin kuzeyinde Ayn-el Arap, Telabyad, Rasulayn, Kamışlı, Derbesiye, Amude bölgeleri başta olmak üzere ilk etapta 10 noktada üs kuracağı kaydedildi. 
 
GÜZERGÂHLAR BELİRLENDİ 
 
İki gündür yapılan toplantılarda iki ülke askerleri birçok konuda uzlaşıya vardı. Güvenli bölge kapsamında kurulacak Müşterek Harekât Merkezi’nin altyapı kurulum çalışmaları ile kritik fonksiyonlarının tesisi sağlandı. Toplantılarda, güvenli bölgenin tesis edilmesinin ardından iki ülke askerlerinin yapacakları devriye görevi sırasında kullanacakları güzergâhlar ile zırhlı araçların Suriye’ye hangi noktalardan gireceği saptandı. Suriye’nin Ayn-el Arap bölgesinden başlayıp Kamışlı kentine kadar uzanan yüzlerce kilometre uzunluğunda Suriye’nin kuzeyindeki ikmal ve lojistik hatları konusunda da görüş birliğine varıldı. ABD askerleri derinliğin Türkiye sınırından itibaren 15 kilometre olması ve bu bölgenin silahlı terörist unsurlarından arındırılmasını teklif etti. Bu teklifi kabul etmeyen Türk heyet ise derinliğin 40 kilometre olması, aksi halde ise Türkiye sınırına 32 kilometre mesafedeki Rakka-Halep-Haseki otoyoluna kadar uzanmasını istedi. 
 
İHTİYAÇ HALİNDE SAYI ARTACAK 
 
Ayrıca kurulacak askeri üslerde zırhlı araçlarla gözlem noktaları oluşturmasının planlandığını bildirdi. TSK’nın ilerleyen süreçte ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni üs noktaları kuracağı ve sivillerin geri dönüşünün desteklenmesine de katkı sağlayacağı belirtildi. 
 
'BARIŞ KORİDORU'NDA TÜRK İHA'LAR UÇUYOR
 
Milli Savunma Bakanlığı’ndan Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge tesisine yönelik çalışmalar kapsamında insansız hava araçlarının görev icra etmeye başladığı bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye’nin kuzeyinde ABD ile koordineli şekilde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, “ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan güvenli bölge kapsamında Şanlıurfa’da kurulacak Müşterek Harekât Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Bölgede insansız hava araçlarımız görev icra etmeye başlamıştır” denildi.    
 
ABD’Lİ ASKERLER YAKINDA GELECEK 
 
Müşterek Harekât Merkezi kurulması için ABD ve Türk askeri heyetleri arasında devam eden görüşmelerin olumlu neticelenmesinin ardından ABD’nin Güvenli Bölge’de yapılacak devriye görevinde yer alacak askerlerinin de Türkiye’ye geleceği belirtildi. ABD’den gelecek askerlerin bir bölümünün Türkiye’de kalacağı, bir bölümünün ise Suriye kuzeyindeki mevcut üslere takviye olarak sınırın diğer tarafında görevlendirileceği kaydedildi. 
 
TÜRKİYE 32 KM'DE ISRARLI
 
Türk heyet, sınır hattından en az 32 kilometre derinliğe ulaşılmasının, Türkiye sınırındaki kentlerin teröristlerin elindeki roket, havan ve ağır silahların menzilinden çıkması için zaruri olduğundaki ısrarını yineledi. Derinliğin kaç kilometre olacağı konusu henüz netlik kazanmazken, Türkiye en az 32 kilometre derinlik talebinden vazgeçmeyeceğini ABD’li heyete iletti. 
 
(Akşam)

Ölü bulunan kadının yürek burkan hikayesi... Görüntüleri ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Termal bereketi

Termal bereketi

Fenerbahçe'ye golcüler Ada’dan

Fenerbahçe'ye golcüler Ada’dan

Motosikletli trafik polisimiz şehit oldu

Motosikletli trafik polisimiz şehit oldu

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Satterfield yemin etti

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Satterfield yemin etti

Korkutan görüntü: Gök gürlemesi gibi bir sesten sonra oluştuğunu gördüm

Korkutan görüntü: Gök gürlemesi gibi bir sesten sonra oluştuğunu gördüm

PKK’nın açtığı ilk yara 35 yıldır kapanmadı  

PKK’nın açtığı ilk yara 35 yıldır kapanmadı  

Trump'tan Şi'ye 'Hong Kong' çağrısı

Trump'tan Şi'ye 'Hong Kong' çağrısı

Tartıştığı eşini tüfekle vurarak öldürdü

Tartıştığı eşini tüfekle vurarak öldürdü
 

POPÜLER HABERLER

Görenler şaşkına döndü! Kağıt toplayıcısının tehlikeli yolculuğu kamerada

Görenler şaşkına döndü! Kağıt toplayıcısının tehlikeli yolculuğu kamerada

Şekli kavuna, tadı muza benziyor! Hasadı başladı

Şekli kavuna, tadı muza benziyor! Hasadı başladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA