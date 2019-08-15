Türkiye talebinden vazgeçmeyecek... Güvenli bölgede 10 üs kurulacak

Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge için Türk ve ABD askerlerinin Müşterek Harekât Merkezi’nin kurulmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Müşterek Harekât Merkezi için Şanlıurfa’ya gelen 1’i albay 2’si binbaşıdan oluşan 6 kişilik ABD heyetinde yer alan askerler güvenli bölgede derinliğin 15 kilometre ile sınırlı kalmasını isterken, Türkiye ise bu derinliğin sınır hattına 32 kilometre uzaklıktaki Rakka-Halep otoyoluna kadar uzamasını istiyor. TSK’nın Suriye’nin kuzeyinde Ayn-el Arap, Telabyad, Rasulayn, Kamışlı, Derbesiye, Amude bölgeleri başta olmak üzere ilk etapta 10 noktada üs kuracağı kaydedildi.

GÜZERGÂHLAR BELİRLENDİ

İki gündür yapılan toplantılarda iki ülke askerleri birçok konuda uzlaşıya vardı. Güvenli bölge kapsamında kurulacak Müşterek Harekât Merkezi’nin altyapı kurulum çalışmaları ile kritik fonksiyonlarının tesisi sağlandı. Toplantılarda, güvenli bölgenin tesis edilmesinin ardından iki ülke askerlerinin yapacakları devriye görevi sırasında kullanacakları güzergâhlar ile zırhlı araçların Suriye’ye hangi noktalardan gireceği saptandı. Suriye’nin Ayn-el Arap bölgesinden başlayıp Kamışlı kentine kadar uzanan yüzlerce kilometre uzunluğunda Suriye’nin kuzeyindeki ikmal ve lojistik hatları konusunda da görüş birliğine varıldı. ABD askerleri derinliğin Türkiye sınırından itibaren 15 kilometre olması ve bu bölgenin silahlı terörist unsurlarından arındırılmasını teklif etti. Bu teklifi kabul etmeyen Türk heyet ise derinliğin 40 kilometre olması, aksi halde ise Türkiye sınırına 32 kilometre mesafedeki Rakka-Halep-Haseki otoyoluna kadar uzanmasını istedi.

İHTİYAÇ HALİNDE SAYI ARTACAK

Ayrıca kurulacak askeri üslerde zırhlı araçlarla gözlem noktaları oluşturmasının planlandığını bildirdi. TSK’nın ilerleyen süreçte ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni üs noktaları kuracağı ve sivillerin geri dönüşünün desteklenmesine de katkı sağlayacağı belirtildi.

'BARIŞ KORİDORU'NDA TÜRK İHA'LAR UÇUYOR

Milli Savunma Bakanlığı’ndan Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge tesisine yönelik çalışmalar kapsamında insansız hava araçlarının görev icra etmeye başladığı bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye’nin kuzeyinde ABD ile koordineli şekilde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, “ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan güvenli bölge kapsamında Şanlıurfa’da kurulacak Müşterek Harekât Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Bölgede insansız hava araçlarımız görev icra etmeye başlamıştır” denildi.

ABD’Lİ ASKERLER YAKINDA GELECEK

Müşterek Harekât Merkezi kurulması için ABD ve Türk askeri heyetleri arasında devam eden görüşmelerin olumlu neticelenmesinin ardından ABD’nin Güvenli Bölge’de yapılacak devriye görevinde yer alacak askerlerinin de Türkiye’ye geleceği belirtildi. ABD’den gelecek askerlerin bir bölümünün Türkiye’de kalacağı, bir bölümünün ise Suriye kuzeyindeki mevcut üslere takviye olarak sınırın diğer tarafında görevlendirileceği kaydedildi.

TÜRKİYE 32 KM'DE ISRARLI

Türk heyet, sınır hattından en az 32 kilometre derinliğe ulaşılmasının, Türkiye sınırındaki kentlerin teröristlerin elindeki roket, havan ve ağır silahların menzilinden çıkması için zaruri olduğundaki ısrarını yineledi. Derinliğin kaç kilometre olacağı konusu henüz netlik kazanmazken, Türkiye en az 32 kilometre derinlik talebinden vazgeçmeyeceğini ABD’li heyete iletti.

(Akşam)