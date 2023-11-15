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  • 'Türkiye Tapu' uygulaması 2024 yılının sonunda devreye alınacak
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'Türkiye Tapu' uygulaması 2024 yılının sonunda devreye alınacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün tapu işlem süreçlerini kişi ve mekana bağlı olmadan çözmeyi amaçlayan 'Türkiye Tapu' uygulamasının 2024 yılının sonunda devreye alınması planlanıyor.

IHA15 Kasım 2023 Çarşamba 16:19 - Güncelleme:
'Türkiye Tapu' uygulaması 2024 yılının sonunda devreye alınacak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, tapu işlemlerinin hızlandırılması amacıyla pek çok çalışma gerçekleştirdi. Bu çerçevede vatandaşların fiziki ortama gerek duymadan her türlü tapu işlemlerini güvenli bir şekilde internet üzerinden gerçekleştirebileceği WebTapu uygulaması hayata geçirildi. e-Devlet üzerinden her türlük evrak işlemlerinin de gerçekleştirilebildiği sistemin kullanımı zamanla artarak günlük işlem sayısı 200 bine ulaştı. Uygulama ile Türkiye'nin ve Bakanlık uygulamalarının dijitalleşmesine yeni bir katkı sunulmuş olundu.

Öte yandan tapu işlem süreçlerini kişi ve mekana bağlı kalmadan çözmeyi amaçlayan "Türkiye Tapu" uygulamasının 2024 yılının sonunda devreye alınması planlanıyor. Uygulamanın hayata geçmesiyle tapu işlem süreçleri de personelin çevrimiçi işlemleriyle çok daha hızlı bir şekilde yapılacak. Tapu satış işlemleri ayrıca 1 Temmuz'dan bu yana noterlikler vasıtasıyla da yapılabiliyor.

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