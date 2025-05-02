Türkiye tarafından KKTC'de yapıldı! Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ziyarete ilişkin şu bilgileri verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yarın KKTC'yi ziyaret edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız ziyaret kapsamında, yapımı tamamlanan KKTC Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ve Millet Bahçesi'nin bulunduğu yerleşkenin açılışını yapacak ve TEKNOFEST KKTC ödül törenine katılacaklardır. Ziyaret vesilesiyle Sayın Cumhurbaşkanımız, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ile de görüşme gerçekleştirecek, görüşmelerde Kıbrıs davası başta olmak üzere, ikili ilişkiler ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır."