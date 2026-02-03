İSTANBUL 6°C / 3°C
3 Şubat 2026 Salı
  Türkiye tarımda Avrupa lideri… Bakan Yumaklı: Yükselmeye devam edeceğiz
Türkiye tarımda Avrupa lideri… Bakan Yumaklı: Yükselmeye devam edeceğiz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal hasıladaki güçlü konumunu daha da ileri taşımak için çalışmaları sürdüreceklerini belirterek, “Türkiye hedeflerini sürekli yükselten bir ülke olmaya devam edecektir” dedi.

3 Şubat 2026 Salı 22:24
Yumaklı, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen, Kastamonu Yöresel Yemekler ve Türk Halk Müziği Konseri programına katıldı.

Burada konuşan Yumaklı, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek üzere birçok alanda çaba ve gayret içerisinde olduklarını bildirdi.

Yumaklı, Türkiye'yi çok daha ileri seviyeye getirmek için yürütülen politika ve çalışmaların sonuçlarını almaya başladıklarını ifade ederek, "Tarım sektörümüzden demokratik standartlara, ulaşımdan sanayiye, dış politikadan bütün alanlara ve bunun göstergelerine hep birlikte şahit oluyoruz. Ülkemizin gerçekleri, kötümserlik propagandalarıyla üzeri örtülemeyecek kadar değerlidir." dedi.

Gerçekleştirilen siyasi ve diplomatik çalışmalarla, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda büyük yol kat edildiğine dikkati çeken Yumaklı, söz konusu hedefin geleceğe bırakılacak en kıymetli miraslardan biri olacağını vurguladı.

Yumaklı, dünyada belirsizliklerin ve krizlerin yaşandığı bu süreçte, Türkiye'nin onurlu ve etik siyasetin temsilcisi olarak önemli adımlar attığını belirterek, "Soykırımcı İsrail'e karşı mazlum kardeşlerimizin özgürlüğü için mücadele, Türkiye'nin bu anlamındaki en önemli rol modellerinden birisi olmuştur. Türkiye Yüzyılı bu kanalların içinden doğmasını hedeflediğimiz bir vizyonun ve umudun adı olmuştur." diye konuştu.

"TÜRKİYE HEDEFLERİNİ SÜREKLİ YÜKSELTEN ÜLKE KONUMUNDA OLMAYA DEVAM EDECEK"

Tarım sektörünün, Türkiye Yüzyılı'nın inşasındaki önemine işaret eden Yumaklı, geliştirdikleri tarım, orman ve su politikalarıyla mevcut kaynakları en iyi şekilde değerlendirmeyi esas aldıklarını aktardı.

Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa'da ilk sırada, dünyada ise ilk 10 ülke arasında yer aldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bunu çok daha ileriye götürmek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Türkiye'nin dört bir tarafında gıda arz güvenliğimiz için gayret eden, çabalayan, gecesini gündüzüne katan bütün üreticilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye sahip olduğu maddi ve manevi kaynaklarıyla hedeflerini sürekli yükselten bir ülke konumunda olmaya devam edecektir."

