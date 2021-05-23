AA 23 Mayıs 2021 Pazar 12:40 - Güncelleme: 23 Mayıs 2021 Pazar 12:44

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile İstanbul Sedef Tersanesi'nde inşası devam eden TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi'nde incelemelerde bulundu.

Tersane yetkililerinden çalışmalara ilişkin brifing alan Akar ve TSK komuta kademesi, TCG Anadolu inşasında görevli personelle bir araya geldi.

- TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi

Akar, TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi'nin kendileri için önemli bir ihtiyaç olduğunu kaydederek, "TCG Anadolu'nun çok üstün özellikleri var. Bu, Türk mühendisliğinin, işçisinin, müteşebbisinin, askerinin, Türk Deniz Kuvvetlerinin büyük bir başarısı olacak. Bu sadece bizim için değil, bölge için, dost ve kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm dünyada ihtiyaç duyulduğu hallerde, her türlü insani yardım için, onları desteklemek bakımından, doğal afetlerde, diğer insani yardım konularında başarılı bir şekilde kullanabileceğimiz bir platform." diye konuştu.

NATO'daki faaliyetlerin, sorumlulukların yerine getirilmesinde de TCG Anadolu'nun önemli bir fırsat sağlayacağını söyleyen Akar, "Geminin tamamlanmasıyla önemli bir adım atılacak ve ana vatandan çok daha uzak yerlerdeki hak ve menfaatlerimizle alakalı, bölge ve dünya barışı ile alakalı, dost ve kardeş ülkelerle, müttefiklerimizle olan münasebetlerimiz konusundaki vazifelerimizde bize büyük bir yarar sağlayacak." ifadelerini kullandı.