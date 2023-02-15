CANLI Türkiye tek yürek... Deprem dayanışma ortak yayını başladı

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm Türkiye seferber oldu.

"Türkiye tek yürek" ismiyle başlatılan yardım kampanyası, tüm televizyon kanallarında ortak yayımlanıyor.

Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın tüm kanallarda aynı anda yayımlanıyor.

Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şikel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve halk depremzedelere destek olacak.