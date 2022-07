Türkiye tek yürek oldu! Milyonlar meydanlara akın etti

Türkiye, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolaysıyla tek yürek oldu. Milyonlarca vatandaş meydanlara akın etti. Ellerinde Türk bayrakları ile saygı duruşunda bulunan vatandaşlar hain darbe girişiminde şehit olanlar için Kuran-ı Kerim okudu.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Adana'da Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen program, İstiklal Marşı'yla başladı. Daha sonra Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, İstanbul'daki Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması meydandaki ekranlardan izletildi.

Programda konuşan Adana Valisi Süleyman Elban, 15 Temmuz'da milletin tarihte hiç görmediği, hiç yaşamadığı bir ihanetle ve saldırıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Mücadelenin hak ve batıl mücadelesi olduğunu belirten Elban, şöyle konuştu:

"6 yıl önce yine bir cuma akşamı bu millet öyle bir saldırı ile karşı karşıya kaldı ki bin yılı aşkın süreden bu yana bu millete sürekli saldırılar düzenlendi, işgal edilmeye çalışıldı, savaş meydanlarında yenilmeye çalışıldı ama bir türlü başaramadılar. Sonunda artık içerideki hainleri devreye sokmak gündeme geldi. Uzun zamandan beri PKK terör örgütü gibi bir bela ile mücadele ediyoruz. O karanlık gecede, 6 yıl önce 15 Temmuz gecesi hain FETÖ terör örgütü sinsi planını devreye soktu. Öyle sinsi, acımasız ve hainlik dolu bir plandı ki 252 şehidimize, 2 bin 200 gazimize mal oldu. Bu mankurtlar sürüsü o gece birkaç tankı sokağa dökerek ya da gökyüzünde bir iki tane uçağı uçurarak çok rahatlıkla darbeyi başarıp bu milleti teslim alacaklarını düşündüler ama hesaba katmadıkları bilmedikleri bir şey vardı. O gece devletine, diyanetine, mukaddesatına, ülkesine bir saldırı olduğunu hisseden ferasetli bu milletin fertleri, canını hiçe sayarak tankların, silahların önünde göğsünü siper ettiler ve tıpkı atalarının yaptığı gibi yine hakkı kaldırarak arşı alaya yükselttiler. Biz hafife alınacak bir millet değiliz çünkü İslam'ın bayraktarlığını üstlenmiş seçilmiş necip bir milletiz."

Genç nesillere bu tür olayların doğru anlatılması gerektiğini belirten Elban, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz her 15 Temmuz'da 15 Temmuz günü yaşanan ihaneti, travmayı, 15 Temmuz da milletimizin başardığı kahramanlığı ve eğer önünde yürüyen güçlü lideri varsa, lideri ile kenetlenip neleri başarabileceğini hep gençlerimize anlatmak zorundayız. Ben o gece mukaddesatımız için, vatanımız için, devletimiz için canını feda eden tüm şehitlerimizi ve bu ülkenin yurt yapıldığından bugüne kadar ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerini rahmetle anıyorum."

Konuşmaların ardından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde şehit olan ikizlerin babası Ali Oruç'un kaleme aldığı şiir, sinevizyondan izlendi.

Programlar kapsamında çeşitli marşlar seslendirildi, ilahi dinletisi sunuldu.

Öte yandan Kozan ilçesinde 15 Temmuz darbe girişimi şehitleri ve gazileri için anma programı düzenlendi.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ve Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ile çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinliğin sonunda şehitler için dua edildi.

- Mersin

Mersin'de "Anma Yürüyüşü" düzenlendi.

Millet Bahçesi'nin Yenişehir ilçesindeki etabı önünde toplanan vatandaşlara Vali Ali Hamza Pehlivan ile bazı milletvekilleri, kaymakamlar, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de eşlik etti.

Katılımcılar, Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Alanı'na yürüdü.

Buradaki "Demokrasi Nöbeti" etkinliğinde saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim okunan programda şehitler için dua edildi.

Etkinlikler kapsamında İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından "15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu" düzenlendi.

Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Beşiktaş Meydanı'nda başlayan parkuru geçerek Cumhuriyet Alanı'na ulaşan sporcuların koşuda getirdiği sancak, Vali Pehlivan'a teslim edildi.

Vali Pehlivan, alandaki konuşmasında, vatandaşların 6 yıl önce olduğu gibi bugün de meydanları doldurduğunu söyledi.

Türk milletinin tarih boyunca dünyaya sevgi ve huzuru getirmeye çalıştığını dile getiren Pehlivan, bu insancıl hasletlerin tarihe damga vurduğunu anlattı.

Pehlivan, 15 Temmuz'da toplar, tüfekler, helikopterler ve uçaklarla Türk milletine diz çöktürülmeye kalkışıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Ama milletimiz, özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yaptığı çağrısıyla 'Halkımın üstünde halk tanımıyorum. Bütün vatandaşlarımızı yollara, meydanlara davet ediyorum. Biz ölümüne mücadele edeceğiz.' demesiyle yollara, meydanlara düşerek göğsünü o ateşler üzerinde siper etti. İşte bu anlayışla bedenini, canını ortaya koydu. FETÖ ve arkasındaki yapılanmalar adeta duvara çarpmış gibi püskürtüldü. Diz çöktürmeye çalışırken kendisi diz çöktü. Yıkıcı ve bölücü emelleri başlarına geçirilmiş oldu. Milletimiz bu haykırışını gece boyunca sürdürdü. Onların amacı gecenin karanlığıyla birlikte geleceğimizi de karartmaktı. Başaramadılar çünkü milletimiz el ele, omuz omuza verdi. Yüce Türk milleti tarih boyunca nice engellerle, saldırılarla karşılaştı. 15 Temmuz bunun son ve en kalleş örneğiydi ama bir ve beraber olarak tek yürek, tek bilek olarak o kabus gecesinin sonunu aydınlık yapmayı bildi."

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, İstanbul'daki Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"nda katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sinevizyondan izlendi.

Programlar kapsamında çeşitli marşlar seslendirildi, ilahi dinletisi sunuldu.

Bir öğrenci, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir için yazılan şiiri okudu.

Öte yandan Silifke, Gülnar ve Anamur ilçelerinde de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

- Hatay

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki 15 Temmuz Milli İrade Parkı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişimini asla unutmayacaklarını söyledi.

Gelecek nesillere 15 Temmuz gecesinin çok iyi anlatılması gerektiğini belirten Doğan, şöyle devam etti:

"15 Temmuz akşamında yine meydanlardayız. Hain pusuyu kuranlar bu milletin cesaretini, ferasetini ve yürekliliğini hesaplayamamışlardı. Bu milletin evlatları tarih boyunca çeşitli badireler atlattı. Savaşlar gördü, ihanetler gördü ama bu başkaydı, bu içimizden birileri bize silah doğrultmuştu. Hesaplayamadıkları bir şey vardı, aynı yüzyıl önce millet diz çöktüğünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu milleti ayağa kaldırıp Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurduğu gibi tam da yüz yıl sonra yine bu milletin bağrından yetişmiş bir yiğit Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine millet sokaklara, meydanlara çıktı. Tanklara, toplara direnerek o gece ders verilmesi gerekenlere dersini verdi. Bu gece Türk milletinin kader noktalarından birisiydi. Görev yaptığım süre içerisinde yüzün üzerinde şehit uğurlaması yaptım, annelerin, babaların, eşlerin ve çocukların o dik duruşları karşısında gerçekte müteessir oluyorsunuz. Vatan ve millet için evlatlarını veren bu insanların 'Vatan sağ olsun' demesi, bizlere daha büyük sorumluluklar yüklüyor. Tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de uzun ömürler dilerim."

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği halka hitabı izlendi.

Programda Antakya Medeniyetler Korosu da sahne aldı. Hatay Büyükşehir Belediyesinin mehteran takımı gösteri sundu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde de sanatçılar Ahmet Şafak ve Şükriye Tutkun sahne aldı.

Atatürk Anıt Alanı'ndaki konserde sanatçılar, sevilen şarkılarını seslendirdi.

- Osmaniye

Osmaniye'de Devlet Bahçeli Meydanı'nda toplanan protokol üyeleri ve vatandaşlar, etkinliğin düzenleneceği Cumhuriyet Meydanı'na kadar Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde yürüdü.

Meydanda devam eden etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Ali Çakmak, şehit ve gaziler için dua etti.

Mehter konserinin ardından kürsüye gelen Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 15 Temmuz'da ülkenin bağımsızlığı için bir destan yazıldığını belirterek, "Siz ki, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çağrısına kulak vererek çıplak ellerinizle tankları durduran, ölüm saçan silahlara yalın ayak meydan okuyan, canından aziz bildiği vatanı uğruna kendini siper eden yiğitlersiniz. Sizler, o gece yurdumuza alçakları uğratmayarak, kutsal topraklarımıza göz dikenlere, bayrağa el sürmeye yeltenen hain FETÖ'cü alçaklara haddini bildiren vatan aşığı, bayrak sevdalısı, Türk milletisiniz." diye konuştu.

15 Temmuz'da Türk milletinin kendi vergileriyle alınmış uçakların, tankların, helikopterlerin namlusunun millete çevrildiğini anımsatan Vali Yılmaz, "Ama onlar bir şeyi bilmiyor. Bu yüce Türk milleti, Çanakkale'de coştu, Kurtuluş Savaşı'nda coştu. Yine kendine iş düşünce 15 Temmuz'da coştu ve o coşkun akan duygu ve vatan sevgisi karşısında ne yapacaklarını bile anlayamadan, bu yüce devlet, bu büyük devlet onlara hak ettiği cevabı en güzel şekilde verdi." ifadelerini kullandı.

Program, şiir ve müzik dinletisi ile sona erdi.

SAMSUN VE ÇEVRE İLLER

Samsun, Sinop, Çankırı, Amasya, Kastamonu, Tokat ve Çorum'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Samsun Valiliğince "Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi. DSİ 7. Bölge Müdürlüğü önünde toplanan vatandaşlar ve protokol üyeleri, 50 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ve ellerindeki Türk bayraklarıyla, mehteran takımının çaldığı marşlar eşliğinde İstiklal Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Burada, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır, şehitler için dua etti.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, burada yaptığı konuşmada, 6 yıl önce 15 Temmuz gecesi ve sonrasında Samsunluların meydanı 28 gün boyunca doldurduğunu söyledi.

Hain darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ve insanların sokaklara dökülmesiyle bastırıldığını hatırlatan Dağlı, "O gün vatandaşlarımız sokağa çıkmadan önce sadece abdest almayı düşündü, akıllarında başka bir şey yoktu. 251 şehidimiz, 2 bin 196 gazimiz oldu. Samsun'dan da 4 şehidimiz ve 19 gazimiz var. Şehitlerimiz canlarını verdiği için biz bugün buradayız. Allah onlara rahmet etsin." dedi.

Çok zor bir coğrafyada yaşadıklarına işaret eden Dağlı, şöyle konuştu:

"1071 yılından itibaren Anadolu topraklarında mücadelemiz başlamış oldu. Haçlı seferleriyle geldiler, Osmanlı İmparatorluğu döneminde çok zor badireler atlattık özellikle son 200 yılda. Ardından Çanakkale Savaşı'nda pek çok şehit verdik. Kurtuluş Savaşı hemen buradan başladı. Ardından Kıbrıs, ardından PKK terörüne 30 bin üzerinde vatandaşımızı şehit verdik. Sonra Gezi olayları ve 15 Temmuz darbe girişimlerini yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla bu hain darbe girişimini de önledik."

Daha sonra AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan ve Yusuf Ziya Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak da konuşma yaptı.

- Sinop

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardında mehter takımı marşlar seslendirdi.

Vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarıyla marşlara eşlik etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Sinop Müftüsü Mustafa Düzgüney'in dua etmesinin ardından konuşan Vali Erol Karaömeroğlu, 15 Temmuz 2016 gecesi ülke tarihinin en acımasız, hain ve alçak darbe girişiminin yaşandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın feraseti, liderliği, dik duruşu, milletin cesareti ve kahramanlığıyla 16 Temmuz'da yeni ve güçlü bir Türkiye sabahına uyanıldığını vurgulayan Karaömeroğlu, şunları kaydetti:

"Dünyanın en güzel milletine sahibiz. Bugün de millet sayesinde Türkiye Cumhuriyeti ayaktadır ve sonsuza dek öyle kalacaktır. Dünyada hiçbir millet yoktur ki vatanın her karış toprağını şehitlerine yatak, al kanını da gönderine bayrak yapsın. Bu, yüce Türk milletinin onurudur, gururudur."

Programa, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

- Amasya

Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolasıyla millete sesleniş konuşması dinlendi.

Törende konuşan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, 15 Temmuz'un Türk milletinin tarihine altın harflerle yazıldığını vurguladı.

15 Temmuz gecesi, Türk milletinin umutlarına, hayallerine, özgürlüğüne ve geleceğine pranga vurulmak istendiğini ifade eden Masatlı, şunları söyledi:

"Aziz milletimiz o gece verdiği mücadele ile istiklali ve istikbali söz konusu olduğunda, şartlar ne olursa olsun neleri başarabileceğini, neleri göze alabileceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiş, ölümü göze alarak sokakları, meydanları dolduran milyonlarca vatandaşımız içinden şehitlik ve gazilik şerefine layık olanlar isimlerini tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Bu millet FETÖ ihanetini asla unutmayacaktır. Bu hainler bağımsız mahkemelerimizde hak ettikleri cezalara çarptırılmış ve yaptıklarının bedelini ödemektedirler."

Konuşmaların ardından Kuran'ı Kerim ve ilahiler okundu.

Etkinliğin düzenlendiği meydanda, Amasya Belediyesi tarafından vatandaşlara ikramda da bulunuldu.

Programa AK Parti Amasya Milletvekilleri Hasan Çilez ve Levent Karahocagil, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

- Çankırı

Çankırı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Milli Birlik Yürüyüşü düzenlendi.

Dedeler Köprüsü mevkisinden başlayan yürüyüşe katılanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluğu Mehter Takımı eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Vali Abdullah Ayaz, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz ihanetinin altıncı senesinin idrak edildiğini söyledi.

15 Temmuz'da yaşanan ihanetin boyutu, ihanete giden süreç ve sonuçlarının tüm canlılığıyla hafızalarda olduğunu belirten Ayaz, "Bizlere düşen de bir her zaman dediğimiz gibi 15 Temmuz'u unutmadık ve unutturmayacağız. İkincisi de gelecek nesillere, gençlerimize ve tüm vatandaşlarımıza her daim hatırlatarak, geçmiş geleceğin el feneridir şiarıyla geçmişten alınacak dersle gelecekte bu tür ihanetlere meydan verilmemesi, tedbirli olunması, uyanık olunması uğruna elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz." dedi.

Çankırı Belediye Başkan Vekili İsmail Kadri Onat da şehitlere rahmet, gazilere de nice güzel günler diledi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara hitabı dinlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Mehter Takımının dinletisinin ardından şiirler okundu, şehitler için dua edildi.

Programa, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

- Kastamonu

Kastamonu'da etkinlikler, "15 Temmuz fotoğraf sergisi"nin açılışıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, yaptığı konuşmada, Türk tarihinin şeref ve şan ile dolu olduğunu söyledi.

Türk milletinin kendi iradesinin üstünde hiçbir gücü tanımadığını tüm dünyaya haykırdığını dile getiren Çakır, "15 Temmuz, karanlık ellerin ülkemizdeki bütün emellerinin bir kez daha boşa çıkarıldığı şanlı bir gündür. Bu millet gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine her bir ferdiyle vatan, bağımsızlık, Türkiye aşkıyla devletine sahip çıkmış, milyonlarca vatandaşımız meydanları doldurmuş ve hain FETÖ'ye 'Dur' demiştir." diye konuştu.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ise milli iradeyi ortadan kaldırmak için Türkiye'nin seçilmiş cumhurbaşkanına suikast tertip eden, Türkiye Büyük Millet Meclisine bombalar yağdıran, Türk milletinin silahlarını Türk milletine doğrultan hain terör örgütünün gerçekleştiremeye çalıştığı hain kalkışmanın milletin sayesinde engellendiğini ifade etti.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da Türk milletinin ferasetinin her şeyin üzerinde olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından İl Müftülüğü İlahi Grubu tarafından ilahiler okundu.

Programda Olukbaşı mevkisinden başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren "Sancak Koşusu"na katılanlara katılım belgeleri de verildi.

- Tokat

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolasıyla millete sesleniş konuşması dinlendi, müzik öğretmenleri korosu konser verdi.

Törende konuşan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, 15 Temmuz'da şehit olanlara rahmet diledi.

Tokatlıları selamlayan Hatipoğlu, "Tarihimizin hiçbir döneminde yaşanmayan çok acı olayı birlikte yaşadık. Önceki darbelerden çok farklı. Maalesef sadece Türk Silahlı Kuvvetlerine sızmamışlar, ülkemizin her hücresine, zerresine, aile bağlarına sızmış yapıyla mücadele etmek zorunda kaldık." dedi.

Programda AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut ve Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da birer konuşma yaptı.

- Çorum

Çorum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kadeş Barış Meydanı'nda tören yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının dinlendiği törende, 15 Temmuz gecesi şehit olan Çorumluların özgeçmişleri ekrana yansıtıldı.

Törende Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Çorum Müftüsü Muharrem Biçer, dua etti.

Vali Mustafa Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin benzer şekilde karanlık günler, geceler yaşamamasını diledi.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı ve Milli İrade Platformu Sözcüsü Ayhan Boyraz da konuşmalarında, benzer darbe girişimlerinin tekrar yaşanmaması temennisinde bulundu.

Törende konuşmaların ardından il genelinde düzenlenen 15 Temmuz temalı yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Törene İl Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Altan, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de katıldı.

DOĞU ANADOLU'DA 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan, Tunceli ve Erzincan'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Tunceli'de Atatürk Mahallesi'ndeki Valilik binası bahçesinde düzenlenen anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Mehmet Ali Özkan, burada günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Programda, Kuran-ı Kerim tilaveti ve şehitler için İl Müftüsü Şefket Dilmaç tarafından dua okundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen "15 Temmuz Şehitlerini Anma Sancak Koşusu"na katılan sporcular, getirdikleri sancağı Vali Özkan'a takdim etti.

Kentteki tüm camilerde şehitler anısına sela okundu ve demokrasi nöbeti tutuldu.

- Ardahan

Ardahan'da ellerinde Türk bayraklarıyla tarihi Kongre Binası önünde toplanan vatandaşlar, Milli Egemenlik Parkı'na yürüdü.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Vali Hüseyin Öner, 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlerin alçak ve hain darbe teşebbüsüne kalkıştığını söyledi.

Hainlerin o gece milleti ve demokrasiyi yok etmek istediklerini belirten Öner, "Milletimiz o gün tarih yazmıştır. Milletimiz Başkomutanımızın çağrısıyla darbe teşebbüsünü sokakları doldurarak ölümü göze alarak başarısızlığa uğratmıştır." diye konuştu.

Program, şiirlerin okunması ve video gösterileriyle sürdü.

- Kars

Kars'ta vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla 15 Temmuz gecesi tankların kuşattığı eski İl Emniyet Müdürlüğü önündeki etkinlik alanında toplandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, Kur'an-ı Kerim okundu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Türk tarihinin, bütün dünyaya karşı onurunu, namusunu ve bağımsızlığını, kanının en son damlasına kadar nasıl koruduğunu gösteren emsalsiz destanlarla dolu olduğunu söyledi.

15 Temmuz gecesi yurdun dört bir köşesinde olduğu gibi Kars'ta da vatandaşların tanklara karşı kendilerini siper ettiğini anlatan Öksüz, "Vatan topraklarımıza göz diken ve işgale kalkışan yedi düvele, bu toprakların sahipsiz olmadığını her zaman gösteren aziz milletimiz, hain paralel devlet yapılanması olan Fetullahçı Terör Örgütü'nün, 15 Temmuz 2016 tarihindeki milli birlik ve kardeşliğimize kasteden saldırısı karşısında çelikten gövdesini siper etmiştir." dedi.

- Ağrı

Ağrı'da Valilik önünde düzenlenen program, saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Vali Osman Varol, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesinde dirayetli duruş gösterip kendi canını hiçe sayarak demokrasi ilkesinden taviz vermeyip cesaretle İstanbul'a döndüğünü hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, halkına sığınışı ve halkının vatanına, milletine, bayrağına ve Cumhurbaşkanına sahip çıkışının dünya tarihine geçtiğini aktaran Varol, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin evlatlarından öyle mankurtlar yetiştirdiler ki görevlerine başlarken korumak için yemin ettikleri Türkiye Büyük Millet Meclisini bombaladılar. Buradaki güvenlikle bağlantılı işi olan herkes bu yapıyı korumak için yemin ederek görevine başlar. Bu bizim namusumuz ve şerefimizdir. Bu bayrak bizim şerefimizdir. Bizim Anadolu'nun insanlarından öyle mankurtlar yetiştirdiler, kendi meslektaşlarını, silah arkadaşlarını, geçmişte belki beraber terörle mücadele ettikleri özel harekattaki arkadaşların üzerine binlerce kiloluk bombalar attılar. Onlarcasını aynı yerde şehit ettiler."

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ise FETÖ ile PKK'nın aynı amaca hizmet ettiğini anlattı.

Programa, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Vekili Topçu Albay Serhat Kasalak, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, AK Parti İl Başkanı Halil Özyolcu, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

- Iğdır

Iğdır'da da Valilik önünde düzenlenen program, saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualarla devam etti.

Hain darbe girişiminin ilk şehidi olan Iğdırlı Bülent Aydın'ın ailesiyle yapılan röportaj, sinevizyon gösterisiyle izletildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de sağlıklı uzun ömür diledi.

15 Temmuz'da Türk milletinin Çanakkale'de, Milli Mücadele'de ve Kıbrıs'ta olduğu gibi gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine tüm fertleriyle tek yürek ve tek bilek olup Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu hain kalkışmaya geçit vermediğini belirten Sarıibrahim, "15 Temmuz gecesi, vatan, millet ve bayrak uğruna bir kahramanlık destanı daha yazılmıştır. Milli Mücadele'de Nene Hatun, Sütçü İmam, Hasan Tahsin gibi kahramanları bağrından çıkaran aziz milletimiz, darbecilere karşı ilk kurşunu sıkan Ömer Halisdemir'i, hemşehrilerimiz Bülent Aydın'ı ve Bülent Yurtseven'i yine bağrından çıkarmıştır." diye konuştu.

Vali Sarıibrahim, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Program, çeşitli müsabakalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle devam etti.

Programa, MHP Milletvekili Yaşar Karadağ, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, İl Jandarma Komutanı Albay Necdet Karaca, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

- Erzincan

Erzincan'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka seslenişinin dev ekranda vatandaşlara izletildiği programda, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen sancak koşusuna katılan sporcular, Türk bayrağını Vali Mehmet Makas'a teslim etti.

Vali Makas, Batı'nın her zaman Orta Doğu'da ve Anadolu coğrafyasında yer alan veya gelişmekte olan ülkelerde, devleti yönetmeye çalıştığına işaret etti.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu işe "dur" dediğini kaydeden Makas, " 'One minute' ve 'dünya beşten büyüktür' dedi. Bütün aslında sır 15 Temmuz'a niye gittik, 15 Temmuz'u niye yaptılar? Problemin çözümü bu iki cümlede yatıyor. Niye, 'artık sizin atadığınız ve devşirdiğiniz insanlar değil, bu memleketi öz evlatlarla yöneteceğiz' dediği için." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Gazisi, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala da duygulu anlar yaşadığı konuşmasında, darbe girişimi gecesi şehit edilenlerin ve 2 bin 196 gazinin her birinin millete ilham verecek anıları bulunduğunu ve kendisinin de bu anılarda yer aldığını belirtti.

Darbe girişiminin ilk bakıldığında millet ve devlete karşı yapılmış bir hareket gözükebildiğine dikkati çeken Ala, "Ancak dikkatlice irdelendiğinde anlaşılacaktır ki ümidini Türkiye'ye bağlamış, gözü ve gönlü Türkiye ile beraber olan dünyadaki tüm kardeşlerimiz ve dostlarımıza karşı yapılmış bir darbe girişimidir. Bu hain darbe girişimi bu yüce milleti bölmek, parçalamak, yıkmak isteyen iç ve dış mihraklara karşı aynı Çanakkale Savaşı, İstiklal Savaşı gibi büyük bir ders olarak Türk milletinin şanlı tarihinde yerini almıştır. O gece ben söyleyeceğimi söyledim. Bu millet için kalan 9 parmağımı ve canımı vermeye her zaman hazırım." diye konuştu.

Mehteran takımının gösterisi, şiir, müzik ve Ayasofya Camii Kebir ilahi dinletisi ile devam eden program, camilerde sela okunmasıyla sona erdi.

Programa, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ile şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KARADENİZ'DE "15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ" DOLAYISIYLA ETKİNLİKLER YAPILDI

Giresun, Ordu, Artvin, Bayburt, Gümüşhane, Rize ve Trabzon'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Giresun'da gerçekleştirilen program, Debboy mevkisinden Atatürk Meydanı'na yapılan Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü ile başladı.

Burada devam eden programda saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Mehteran gösterisinin ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

Vali Enver Ünlü, burada yaptığı konuşmada, Allah'ın izni ve daha sonra milletin dirayetiyle 15 Temmuz gecesinde hainlerine göz açtırılmadığını söyledi.

İradesinin üstünde hiçbir güç tanımayan Türk milletinin, devletinin yanında yer alarak tarihte eşi ve benzeri görülmemiş bir mücadele örneği gösterip demokrasisine, istiklaline ve istikbaline sahip çıktığını vurgulayan Ünlü, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla kendisinden gasbedilen savaş uçaklarına, tanklara, helikopterlere, silahlara güvenen korkakların yüzüne atılan birer tokat olup, meydanları hınca hınç doldurmuş ve namusuna, bağımsızlığına, demokrasisine ve geleceğine sahip çıkmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Aziz milletimizin verdiği bu mücadele; vesayeti yeniden kurmak isteyenlerin hevesini kursağında bırakmış, milli bilince sahip bir milleti, hiçbir gücün durduramayacağını tüm dünyaya göstermiştir. Bugünden sonra bize düşen ise bunu unutmamak ve unutturmamaktır."

Konuşmanın ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Programda 15 Temmuz şehidi İsmail Kefal Belgeseli, 15 Temmuz kısa filmi ve Geceden Şafağa 15 Temmuz Belgeseli gösterimi yapıldı.

Programa Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AK Parti Giresun Milletvekilleri Kadir Aydın ve Sabri Öztürk, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Ordu

Ordu'da da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapılan program, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edilen programda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ise Bakanlık olarak bugün Türk dış politikasının en temel ilkelerinden birinin de bu terör örgütüyle mücadele olduğunu söyledi.

FETÖ'nün sadece Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği her bir ülke için ortak bir tehdit olduğunu belirten Kıran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müttefiklerimizden bu noktada yeterli desteği göremesek de Türkiye'nin kararlığının aşılmaz duvarları aştığını, FETÖ terörüne karşı uluslararası kamuoyunu çok daha büyük bir farkındalığa sevk ettiğini görüyoruz. Ülkemizin bu kararlı mücadelesi sayesinde bugün 45 ülkede FETÖ'ye ait okullar, bu terör örgütüne ait okullar devredildi, kapatıldı. Dünyanın 49 ülkesinde Maarif Vakfımız okullar açtı, 50 binin üzerinde öğrenciye bugün eğitim veren bir uluslararası eğitim ajansına dönüştü. Aynı şekilde 100'ün üzerinde FETÖ'cü ülkemize iade edildi. Yeter mi? Elbette değil. Bu mücadeleyi son FETÖ'cü temizleninceye kadar, sonuna kadar devam ettireceğiz, ettirmek zorundayız."

Vali Tuncay Sonel ise 15 Temmuz'un 6'ncı yılında öncelikle o gece canlarını feda eden 251 şehidi ve binlerce gaziyi rahmet, şükran ve minnetle anmak istediğini belirtti.

O gece devletin içerisine sızmış hain ve alçak FETÖ terör örgütünün, yine devletin silahını, helikopterini ve tankını kullanarak gazi Meclise, aziz millete, kahraman polis, jandarma ve askere ateş ederek onların hayatlarına kast ettiklerini hep birlikte yaşadıklarını anlatan Sonel, "Ama her ne kadar devletin içine sızmış o hainler olduğu kadar, devletimizin içinde nice kahramanlar da vardı. Bir de Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan vardı o gece. 'Dışarıya çıkın' ifadeleri ile her yaştan kahraman aziz milletimiz İstanbul'da, Ankara'da, ülkenin her köşesinde koşa koşa o hainlere karşı koydular." dedi.

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in de konuşma yaptığı programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günün anlamına ilişkin yaptığı konuşma ekrandan seyredildi.

Belediyenin sanat galerisinde, Anadolu Ajansının fotoğraflarının da yer aldığı 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Sergisi gezildi.

Programda, Ordu Müftülüğü tarafından Tasavvuf Musikisi Konseri de verildi.

- Artvin

Artvin'deki etkinlikler, Halitpaşa Meydanı'nda toplanan vatandaşların Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde Milli İrade Meydanı'na kadar gerçekleştirdiği yürüyüşle başladı.

Yürüyüş esnasında açılan ve öğrenciler tarafından taşınan dev Türk bayrağı, kenttin caddelerinde görsel bir şölen oluşturdu.

Milli İrade Meydanı'nda devam eden etkinlikler çerçevesinde şehitler için saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-i Kerim okunan ve dua edilen programda konuşan Vali Yılmaz Doruk, bugünün milletin ağır bir ihanete, vatanın da alçak bir işgal girişimine uğramasının 6'ncı yıl dönümü olduğunu aktardı.

Tüm milli değerlere kast eden bu alçak saldırıyı hiçbir zaman unutmayacak ve unutturmayacaklarını kaydeden Doruk, 15 Temmuz'un milletin istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıktığı gün olduğuna işaret etti.

Doruk, "15 Temmuz, tıpkı milli mücadelede olduğu gibi Türk milletinin omuz omuza kıyamı, topyekun dirilişi ve şahlanışıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanları dolduran aziz milletimiz, 15 Temmuz darbe girişimine karşı tek yürek olup büyük bir destan yazmıştır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla da darbe girişiminin bastırılmasının Türk demokrasi tarihine altın harflerle yazılan bir mücadele olduğunu dile getirdi.

Kışla, 15 Temmuz'da vatan hainlerinin her türlü planı yaptığını belirterek, "Onlar Cumhurbaşkanımızın feraset ve dirayeti ile vatanın bütünlüğü, bayrak, istiklal ve istikbal söz konusu olunca canını seve seve verecek Türk milletinin varlığını göz ardı etmişlerdi. O akşam bu millet liderinin öncülüğünde bu hain planı bertaraf etti. Ben şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de şükranla anıyorum." diye konuştu.

Programlara AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Özgül, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Mustafa Kılınç, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

- Bayburt

Bayburt'ta düzenlenen etkinlik kapsamında vatandaşlar, mehteran ve cirit atları eşliğinde Cumhuriyet Caddesi boyunca yürüdü.

Saray Bahçesi'nde devam eden programa vatandaşlar, Türk bayrakları ile katıldı. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programda konuşma yapan Vali Cüneyt Epcim, 15 Temmuz gecesinde ülkenin tüm şehirlerinde olduğu gibi Bayburt'ta da vatandaşların demokrasiye ve geleceğine sahip çıkmak için bir araya geldiğini söyledi.

Epcim, milletin birlik ve beraberliğinin daim olduğu müddetçe hiçbir gücün 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinden alıkoyamayacağını belirterek şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti ülkesi ve milletiyle kenetlenmiş bir bütün olarak yurt içi ve yurt dışında birlik, beraberlik ve kardeşliğine kast edenlere karşı kararlı mücadelesine devam etmektedir. Kendi ihtiyacını tamamen yerli ve milli imkanlarla karşılamakla kalmayıp, askeri alanda ürettiği yeni silahlarla, İHA ve SİHA'larla hem bölgesinde hem de yakın coğrafyasında artık oyunun birer unsuru değil, doğrudan kurucusu olarak yer almaktadır. Ekonomide kaydettiği gelişmeler, sanayi üretiminde kat ettiği mesafelerle geçmişin Türkiye'sinden çok daha güçlü bir noktadadır. Elde edilen bu kazanımların korunması, güçlendirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması aynı zamanda ülkemiz ve milletimiz açısından birer beka meselesidir."

Vali Epcim, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 15 Temmuz şehitlerinin anısını nesilden nesle taşımak amacıyla düzenlenen Sancak Koşusu'na katılan milli sporculara belge verdi.

Etkinlik mehteran takımının gösterisi ve yerel sanatçıların kahramanlık türküleriyle devam etti.

Bayburt Belediyesince alana gelen vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu.

- Gümüşhane

Gümüşhane'de etkinlikler kapsamında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temalı fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Daha sonra Gümüşhane Belediyesince Bağlarbaşı Mahallesinde yapımı tamamlanan 15 Temmuz Şehitler Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Fatih Parkı'nda devam eden etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Vali Kamuran Taşbilek, 15 Temmuz'un hainlere karşı kahramanca direnişin adı olduğunu söyledi.

Vali Taşbilek, "15 Temmuz bir karanlık geceye mahkum edilmek istenirken büyük Türk milletinin her bir ferdinin topyekun 'ya olacağız ya öleceğiz, ya istiklal ya ölüm' diyerek birbirlerinin elinden sıkı sıkıya tutarak tanka topa karşı göğsünü siper ederek, devletini uçurumun kenarından tutup çıkardığı gündür. 15 Temmuz bizi biz yapan, bizi bir yapan gündür." şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Ercan Çimen ise 15 Temmuz'da asker görünümlü FETÖ'ye mensup hainlerin, demokrasiye ve aziz millette karşı hain bir darbe girişiminde bulunduğunu dile getirerek, "15 Temmuz gecesi tankın, topun, uçağın, helikopterin ve tüfeğin karşısına imanıyla, inancıyla ve yüreğiyle dikilen aziz milletimiz, o kanlı saldırıya direnerek hainlere, onların arkalarındaki hain güçlere ve devletlere gerekli dersi vermiştir. 15 Temmuz'da aziz milletimiz Malazgirt ve Çanakkale ruhuyla FETÖ'cü terör örgütünü ve darbecileri hep birlikte geri püskürttü" dedi.

15 Temmuz gazisi Yaşar Parlak da 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı.

Parlak, 15 Temmuz gecesinde 251 şehit, 2700 üzerinde gazinin olduğu anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim suçumuz neydi? Biz bu acıları niye çektik? Bize niye ateş ettiler? Ben ne yaptım? Benim elimde bayrak var. Bu benim bayrağım, ben bayrağım için ölürüm. Sen benim bayrak tutan elime ateş ediyorsun. Elhamdülillah bizim bayrağımız en yukarıda hala dalgalanıyor. Yıkamıyorlar, yıkamayacaklar, beceremeyecekler, yapamayacaklar."

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Demokrasi Bisiklet Turu ve Sancak Koşusu katılımcıları, Fatih Parkı'na ulaştı. Sporcular, taşıdıkları sancağı Vali Taşbilek'e takdim etti.

Etkinlikte ilahi grupları, tasavvuf musikisinden parçalar seslendirdi.

- Rize

Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki programa, vatandaşlar ellerindeki Türk bayrakları ile katıldı. Alanda, ayrıca Rizeli 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları da sergilendi.

Programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

Rize İl Müftülüğünce ilahi dinletisinin sunulduğu programa Vali Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, İLBANK Genel Müdürü Yusuf Büyük, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Rize Baro Başkanı Ümit Peçe, AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

- Trabzon

Trabzon'da 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda yapılan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şiirlerin okunduğu programda konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, 15 Temmuz gecesinin 6 yıl önce bu milletin geleceğine ve milletin iradesine karşı yapılan hain darbe girişimine karşı aziz milletin kahramanlık destanı yazdığı gün olduğunu söyledi.

Türk tarihinin, milletin bütün dünyaya karşı onurunu, namusunu ve bağımsızlığını kanının en son damlasına kadar nasıl koruduğunu gösteren emsalsiz destanlarla dolu olduğunu hatırlatan Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"15 Temmuz tarihi ise tankın, topun, uçağın, modern silahların millet iradesi karşısında hiç bir şey ifade etmediği, milletimizin tıpkı Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde olduğu gibi topyekun vatan ve bayrak aşkıyla dolu sineleriyle mücadele ettiği çok önemli bir tarihtir. Büyük Türk milleti alçakça ve haince yapılan bütün saldırıları ve düşmanca kalkışmaları, 15 Temmuz'da olduğu gibi daima ortadan kaldıracak inanç, cesaret, iman ve kararlılığa sahiptir. Bu uğurda gözünü kırpmadan gazi ve şehit olabileceğini tüm dünyaya bir kere daha göstermiştir."

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı'nın gösterileriyle devam eden programda, bayrak koşusuna katılan sporcular taşıdıkları sancağı, tören alanında Vali Ustaoğlu'na teslim etti.

Program, İl Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen Tasavvuf Musikisi Konseri ile sona erdi.

EGE'DE 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

İzmir, Aydın, Uşak, Denizli ve Manisa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

İzmir Konak Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mehteran takımı marşlar seslendirdi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, etkinlikte yaptığı konuşmada bugün hem şehitler ve gazilerin kayıplarının hüznünü hem de dünyada eşine az rastlanır bir direnişin gururunu yaşadıklarını vurguladı.

"15 Temmuz'daki ihaneti bize yaşatan hainleri asla unutmayacağız" diyen Vali Köşger, şöyle devam etti:

"Bu şanlı mücadelede kalpleri iman ve ülke sevgisiyle dolan, gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitlerimizi yad ediyorum. Kahraman gazilerimize sağlık ve mutluluk içinde bir hayat diliyorum. Geleceğimize, demokrasimize kast edenlere karşı dik duruşumuzu sergilediğimiz bugünde bizleri yalnız bırakmadınız. Biliyoruz ki Türk milletinin birlik ve beraberliğini korumaya yönelik gayretler, ve son zamanlarda sağladığı başarı ve ilerlemeler, 15 Temmuz ihanetini gerçekleştiren şer odaklarını rahatsız etmiş ancak bu şer odakları necip milletimizin istiklali ve istikbaline yönelik hassasiyetini ve bu coğrafyayı vatan olarak sahiplenme konusundaki kararlılığını hesaba katmamıştır."

Vali Köşger, "Bu kahraman vatan evlatları, 15 Temmuz gecesi devlet kurumlarına sızmış hainlere karşı imanıyla, inancıyla, yüreğiyle darbe girişimini engellemiş ve direnişini destansı zaferle taçlandırmıştır." ifadelerini kullandı.

Vali Köşger'in konuşmasının ardından Gençlik Spor İzmir İl Müdürlüğünce düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu sancak teslimi töreni yapıldı.

Etkinlikte konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise "15 Temmuz, korkusuzca şehit olmak için sokağa çıkan kahramanların gecesidir. 15 Temmuz, mermiye siper olan gençlerin, tankın altına yatan yiğitlerin gecesidir. 15 Temmuz al bayrağımızı kendisine kefen edenlerin gecesidir." dedi.

15 Temmuz'daki darbe girişimini püskürten halkın, ezan, bayrak ve vatandan vazgeçmeyeceğini gösterdiğini vurgulayan Dağ, "Birileri 15 Temmuz'la ilgili 'kontrollü' gibi sözler söyleyebilir. Ama hepimiz şahidiz. Hepimiz yaşadık o geceyi. O tankları, o uçakları, o mermileri, o silahları hepimiz gördük. Onun için sokaklara dökülen milletin iradesi o günkü darbeyi püskürttü ve o gün darbeciler değil millet kazandı. Eğer o gün darbeciler kazanmış olsaydı, bugün terörle mücadelede gelmiş olduğumuz nokta belki konuşulmayacaktı bile. O gün darbeciler kazanmış olsaydı bugün Karabağ meselesi konuşulmayacaktı. O gün darbeciler kazanmış olsaydı, bugün mavi vatanı konuşmuyor olacaktık." diye konuştu.

Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de "Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara çıkan, göğsünü mermilere ve tanklara siper eden, evinde bu vatan için dua eden herkes bu milletin kahramanıdır. Allah bu ayağının altı öpülesi milletten bin kere razı olsun. Rabbim inşallah bu ezanı susturmayacak, bu bayrağı indirmeyecek, bu vatanı böldürmeyecek." dedi.

Pakdemirli, "Bizlere düşen ise karanlık geceyi aydınlığa çeviren şehitlerimizin davasına sahip çıkmaktır. Memleketin, vatanın derdini dert edinen kahramanların, memleket sevgisini çocuklarımıza aşılamaktır. Hainlerin pusuda olduğunu bilip daima uyanık olmaktır." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı meydandaki ekranlardan gösterildi.

Etkinliğin düzenlendiği meydanda sivil toplum kuruluşları vatandaşlara ikramlarda bulundu. Gün batımında meydanda toplanan binlerce kişi elinde Türk bayrağıyla söylenen marşlara eşlik etti.

Program saat 00.13 itibarıyla kentteki tüm camilerde sela okunmasının ardından son buldu.

Törene, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti ve iş dünyasının temsilcileri, rektörler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Manisa

Manisa'da ise 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Demokrasi Yürüyüşü" düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan kalabalık, ellerinde Türk Bayrağı ile Şehzadele Mehter Takımı eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşe Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve eşi Zehra Karadeniz, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, Şehzadeler ve Yunusemre kaymakamları ile belediye başkanları, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı" yapıldı.

Program kapsamında Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "15 Temmuz Sancak Koşusu" gerçekleştirildi. Yaklaşık 2,5 kilometrelik koşuda, 25 milli sporcu, taşıdığı sancağı her 100 metrede, bir diğerine teslim ederek koşuyu tamamladı.

Koşunun son bölümünde bedensel engelli milli yüzücü Muhammet Keskin, tekerlekli sandalyesiyle taşıdığı sancağı, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'e teslim etti.

Sancağı öperek teslim alan Vali Karadeniz, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ve protokol üyeleriyle sporcularla fotoğraf çektirdi.

Vatandaşlara, çeşitli odalar ve Türk Kızılay Manisa Şubesince ikramların da sunulduğu programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve şehitler için dualar edildi.

- Aydın

Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Burada Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, günün önemine ilişkin konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından Aydın Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tarafından şiirler okundu.

Mehteran takımı ve semazen gösterisinin ardından 15 Temmuz'da şehit olanların isimleri meydandaki ekrana yansıtıldı.

Programa AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Rıza Posacı, Bekir Kuvvet Erim, Garnizon Komutanı Albay Hakkı Haktan Armağan, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Evrim Karakoz, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve daire amirleri ile vatandaşlar katıldı.

- Uşak

Uşak'taki program kapsamında düzenlenen "Milli Birlik Yürüyüşü" için katılımcılar Uşak Belediyesi eski hizmet binası önünde toplandı.

Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Mehteran Takımı'nın çaldığı marşlar eşliğinde protokol üyeleri ve katılımcılar, 55 metre uzunluğunda Türk bayrağı açarak İsmet Paşa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na yürüdü.

Daha sonra Tiritoğlu Parkı'nda protokol üyelerince "Anadolu Ajansı Fotoğraflarıyla 15 Temmuz" fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda devam eden etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Etkinlikte konuşan Uşak Valisi Turan Ergün, tarihi şanlı zaferlerle dolu Türk milletinin 15 Temmuz'da bir destan yazdığını söyledi.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı duruşuyla binlerce vatansever vatandaşın tankların ve silahların önüne göğsünü siper ettiğini ifade etti.

Kur'an-ı Kerim okunup, dua edilmesinin ardından şiir dinletisi yapıldı.

Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Mehteran Takımı'nın çaldığı marşlara vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla eşlik etti.

Programa, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

- Denizli

Denizli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunduğu programda, Büyükşehir Belediye binasındaki dev ekrandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği Millete Sesleniş hitabını izleyen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımının marşları ile konservatuvar ekibinden ilahi ve kahramanlık türkülerini dinledi.

Vali Ali Fuat Atik, törende yaptığı konuşmada, Denizlililerin 15 Temmuz gecesi milli mücadele ruhuyla sokaklara indiğini söyledi.

Vatan olmasının değerinin üzerindeki şehit kanı olduğunu anlatan Atik, "Bu toprakların bedeli kanla alındı. Yeri geldiği zaman hepimiz bunun için adayız, şehit olmak için. Ama kimseye vermeyeceğiz ve böldürtmeyeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından okunan selanın ardından dua edildi.