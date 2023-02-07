Türkiye tek yürek oldu! Oteller ve TCDD vagonları depremzedelere açıldı

İzmir'den Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere 2 bin 331 personel ile 17 ilk yardım aracı sevk edildi, Çeşme'deki otellerde 500 oda depremzedeler için hazırlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, havayoluyla İzmir'den 2 bin 331 personel deprem bölgelerine intikal etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkede yaşanan deprem felaketi sebebiyle bölgede yürütülen arama, kurtarma, genel asayiş ve hasar tespit çalışmalarına takviye olmak üzere ilimizden 1023 jandarma personeli, 181 emniyet çevik kuvvet personeli, 210 çevre ve şehircilik personeli ve AFAD ekibinden oluşan 1414 personel, 9 sivil hava yolu uçağıyla Adana ve Adıyaman'a gönderilmiştir. Ayrıca Hava Meydan Kıta Komutanlığından kalkan 16 askeri kargo uçağı, 17 ilk yardım aracı ile birlikte 917 görevli personeli deprem bölgesine nakletmiştir. Bu saat itibarıyla hava yolu ile İzmir'den 2 bin 331 personel deprem bölgelerine intikal etmiştir. Bölgeye destek çalışmalarımız devam etmektedir."

- ÇEŞME'DEKİ OTELCİLERDEN BARINMA DESTEĞİ



Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) desteğiyle depremden etkilenen vatandaşlar için geçici barınma desteğinde bulunacaklarını açıkladı.

Oran, açıklamasında "Çeşmemiz 500 oda (1000 kişi) depremzedeyi ağırlamak üzere hazırlığını tamamladı. Yarından itibaren e-Devlet üzerinden ikametgah sorgulayarak başvuruları kabul edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

- ÇEŞME LİMANI'NDAN YARDIM GEMİSİ KALKACAK



Öte yandan Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanlığından yapılan açıklamada depremzedelere yardım malzemesi ulaştırmak üzere Çeşme Limanı'ndan bir Ro-Ro gemisinin kalkacağı belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü organizasyonuyla Ulusoy 5 Ro-Ro gemisinin yarın saat 12.00'de Çeşme Ulusoy Limanı'ndan İskenderun Limanı'na doğru hareket edeceği, deprem bölgesine yardım malzemesi ulaştırmak isteyen kurumların başvuruda bulunabileceği aktarıldı.

Depremden etkilenen vatandaşların bazıları misafir edilmek üzere Bodrum'da getirildi

Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, Bodrum Otelciler Derneği ve STK'ların destekleriyle oteller depremzedelere açıldı.

Gaziantep ve Şanlıurfa'da evlerine giremeyen 8'i çocuk 104'ü yetişkin 112 depremzede gece saatlerinde Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndan, Milas-Bodrum Havalimanına getirildi. Depremzedelerin bir bölümü yakınlarına giderken, bir bölümü ise otellere yerleştirildi.

Ailesiyle Şanlıurfa'dan gelen Gül San, depremin çok şiddetli yaşandığını söyledi.

Depremin çok uzun sürdüğünü ve çok paniklediklerini belirten San, "İki depremi de evlerimizde geçirdikten sonra sokağa çıkabildik. Şiddetli yağmur var, bir gün öncesinde kar vardı hava çok soğuk. Herkes sokakta, yakınlarımıza ulaşamıyoruz. Biz şuan buradayız ama aklımız Şanlıurfa'da, orada arkadaşlarımız, dostlarımız kaldı. Gerçekten çok zor. Gün içerisinde artçı depremler oluyor." diye konuştu.

Otele yerleştirilen diğer ailelerin de oldukça üzgün ve yorgun oldukları gözlendi.

ANTALYA'DAKİ OTELLER DEPREMZEDELERE AÇILDI



Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, yaptığı açıklamada, yüzyılın afeti olarak nitelendirilen ve kısa zaman diliminde 2 büyük depremin gerçekleştiği bölgelerde ağır iklim ve coğrafi koşulların depremzedelerin acil olarak güvenli alanlarda barındırılmasını gerekli kıldığını belirtti.

Bu doğrultuda AKTOB olarak yoğun bir çalışma ve işbirliği içerisinde depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının kısmen de olsa karşılanması konusunda harekete geçtiklerini aktaran Kavaloğlu, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Antalya Valiliğimiz koordinasyonu ile oluşturulan deprem afeti destek koordinasyonu merkezinde gerçekleştirilen deprem kriz toplantısında afetten etkilenen yaklaşık 15 bin vatandaşımıza oda konaklaması tahsis edeceğimizi bildirdik." ifadesini kullandı.

Konaklama hizmeti sunan tesislerin yönetimine teşekkür eden Kavaloğlu, kriz merkezi ile sürekli iletişim halinde olduklarını bildirdi.

DİDİM'DE 5 OTEL KAPILARINI DEPREMZEDELERE AÇTI



Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 şiddetindeki deprem için ülkemiz genelinde topyekün yardım seferberliği ilk günden itibaren aralıksız devam ederken, Aydının turistik ilçesi Didim ise depremzedelere kapılarını açtı. Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay muhtelif yardımlar ile iş makinelerini bölgeye gönderdiklerini ifade ederek "İlk etapta 5 otelimizi depremzedelere açtık, ilk olarak 20 kişilik kafileyi ağırlayacağız" dedi.

Didim Belediyesi öncülüğünde yardımları sürdürdüklerini kaydeden Başkan Atabay "Didim halkımızın yardımıyla oldukça yüklü miktarda ve ihtiyaç malzemeleri topladık ve 2 kamyon yolladık. Biri Kilis'e diğeri Malatya'ya gidiyor. Ayrıca 3 iş makinesi gönderdik Enkazda çalışacak. Onlarda yollarda ve Osmaniye'ye gidiyor. Orada ne ihtiyaç varsa onu yolladık. Ekstra göndermedik. Onun dışında orada kalmaması gereken ve barınamayan insanları geçici de olsa oradaki illerin dışına çıkarılması lazım. Bizde konaklama için harekete geçtik ve işletmeciler duyarlılık gösterdi. 5 otelimiz bu işe hazır, gelmek isteyenler varsa onları hazırlamaya hazırız. Bunu duyurmuştuk ve dün akşam 20 kişilik kafile oluşturuldu ve onlar gelecek. Onları misafir edeceğiz. Tüm ülke olarak bir olmanın zamanı. Bizden istenen her türlü takviyeye ve yardıma hazırız, sağlık, ihtiyaç ve barınma konusunda herkes hazır durumda" dedi.

TCDD VAGONLARINDA DEPREMZEDELERE KONAKLAMA İMKANI SAĞLANDI



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TCDD Taşımacılık AŞ'nin vagonlarıyla depremzedelerin konaklamasına destek oldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana, Mersin, Osmaniye, İskenderun, Diyarbakır, Elazığ ve Malatya'da temin edilen vagonlarda 3 bin 400 depremzede konakladı.