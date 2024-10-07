Türkiye Teknoloji ve Girişimcilik Ekosistemi 23 Ekim'de Webrazzi Summit 2024'te Buluşuyor!

Webrazzi Summit 2024, sadece Türkiye'deki girişimcilik ve teknoloji dünyasının gündemini tutmakla kalmıyor, aynı zamanda uluslararası alanda merak edilen konuları da, katılımcılara aktarmayı misyon ediniyor. Her sene olduğu gibi bu sene de Webrazzi Summit'te, her biri alanında uzman yerli ve yabancı konuşmacılar gündemin öne çıkan konularını anlatmak üzere sahnede olacak.

5 farklı salonda eşzamanlı gerçekleşecek oturumlar ile, hepsi birbirinden dikkat çekici paneller, sunumlar ve workshop'lar yer alacak. Sabah saatlerinde başlayan Webrazzi Summit 2024, networking'e imkan sağlayan kahve molaları ve öğle yemeği ile sürecek; fuaye alanında şirketleri ve girişimcileri tanıma fırsatı da katılımcılara sunulacak.

Startup Lounge

Tüm bunların yanı sıra girişimciler için önemli bir fırsat olarak nitelendirebileceğimiz Startup Lounge da Webrazzi Summit 2024'ün bir parçası olacak. Gelecek vadeden 40 girişimin yer alacağı Startup Lounge alanında yenilikçi fikirleri ve iş modelleriyle dikkat çeken girişimler, katılımcılarla buluşacak ve potansiyel yatırımcılarla tanışma fırsatı bulacak. Startup Lounge, dijital dünyanın geleceğini şekillendiren girişimlere destek verirken onları daha geniş bir kitleyle de buluşturacak.

Webrazzi Etkinlikler Uygulaması Etkinlik Deneyimini Bir Üst Seviyeye Taşıyor

Ayrıca katılımcılar, Webrazzi Teknoloji ekibi tarafından geliştirilen Webrazzi Etkinlikler uygulamasını indirerek, her yıl düzenlenen Webrazzi Summit ve Webrazzi Fintech başta olmak üzere tüm Webrazzi etkinliklerine erişerek, etkinlik deneyimlerini bir üst seviyeye taşıyabilecekler. Webrazzi Etkinlikler uygulaması ile;

● QR kodlu bilet özelliği sayesinde, kayıt sırasında QR kodunuzu gösterip, etkinliğe hızlıca giriş yapabilirsiniz.

● Etkinlik programına anında ulaşarak etkinlik gününüzü kolayca planlayabilirsiniz.

● Prestijli katılımcılarla toplantılar ayarlayabilir, networking fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz.

● Mesajlaşma platformu sayesinde diğer katılımcılarla mesajlaşabilir, anlamlı bağlantılar kurabilirsiniz.

● Uygulama içinde profilinizi özelleştirebilirsiniz.

● Kişiselleştirilmiş QR kodlarını tarayarak katılımcıları hızlı bir şekilde ağınıza ekleyebilirsiniz.

Webrazzi Etkinlikler uygulaması App Store ve Google Play Store üzerinden indirebiliyor.