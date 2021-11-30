Türkiye, Tel Abyadlı çocuklara spor malzemesi desteğinde bulundu

AA 30 Kasım 2021 Salı 14:51 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 14:52

Tel Abyad Gençlik Ve Spor Merkezi Müdürü Mustafa Mustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şanlıurfa Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla Tel Abyad kent merkezinde 8 ve kırsalda 17 olmak üzere 25 okuldaki öğrencilere spor kıyafetleri dağıtıldığını belirtti.

Mustafa, 25 okuldan 18 yaş altı 25 futbol takımı kurulacağını belirterek, 300 öğrenciye şort, tişört, pijama, futbol topu, kızlar için voleybol kıyafetleri ve spor ayakkabı dağıtıldığını ifade etti.

Öğrencilerin bedensel aktivitelerinin yanı sıra zihinsel faaliyetlerini de teşvik etmeye çalıştıklarını dile getiren Mustafa, "Bunun için de 25 okula satranç malzemeleri dağıtıldı. Pinpon masaları da verildi." dedi.

Mustafa, en kısa zamanda 18 yaş altı erkek çocukları için futbol ve kız çocukları için voleybol takımları kurup müsabakaların başlayacağını belirtti.

Mustafa," Çocuklar gelecek için bizim umudumuz. Onları en iyi geleceğe hazırlamak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yüzleri gülsün bize yeter." diye konuştu.

- "BİZE DAĞITILAN SPOR KIYAFETLERİNDEN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM"

7. Sınıf öğrencisi Cansu Dede, Tel Abyad gençlik merkezinde bulunmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, "Bize dağıtılan spor kıyafetlerinden dolayı çok mutluyum. Çok güzel bir programdı." dedi

Dede, dağıtılan ayakkabı, spor kıyafetleri ve pijamalardan dolayı herkese teşekkürlerini iletti.

6. Sınıf öğrencisi Muhammed Şaher de Tel Abayd Stadyumunu ilk defa gördüğünü, çimli bir sahada oynayıp eğlendiğini söyledi.

Şaher, "Çok eğlendik. Heyecanlayım. Çok iyi hissediyorum. Spor ayakkabısı, şort, tişört ve top aldık." diye konuştu.

Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılmıştı.