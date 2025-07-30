İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülkemiz genelinde 1 Haziran 2025 tarihinden bugüne kadar 13 ilimizde toplam 407 konut, 17 iş yeri ve 96 ahır yıkık ve ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir." açıklamasında bulundu.

Türkiye'de devam eden orman yangınlarına ilişkin son durumu açıklayan Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Yangınların kontrol altına alındığı illerimizde hasar ve zarar tespit çalışmaları AFAD ve ilgili kurumlarımız tarafından ivedilikle yapılmaktadır.

Ülkemiz genelinde 1 Haziran 2025 tarihinden bugüne kadar 13 ilimizde toplam 407 konut, 17 iş yeri ve 96 ahır yıkık ve ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir.

Bu kapsamda şimdiye kadar

İzmir ilimizde;

▪️288 bina

▪️320 bağımsız bölüm

▪️252 konut

▪️13 iş yeri

▪️27 ahır

Bilecik ilimizde;

▪️134 bina

▪️157 bağımsız bölüm

▪️75 konut

▪️3 iş yeri

▪️33 ahır

Hatay ilimizde;

▪️4 bina

▪️4 bağımsız bölüm

▪️1 ahır

Çanakkale ilimizde;

▪️8 bina

▪️9 bağımsız bölüm

▪️2 konut

▪️6 ahır

Tekirdağ ilimizde;

▪️12 bina

▪️13 bağımsız bölüm

▪️1 konut

▪️11 ahır

Sakarya ilimizde;

▪️10 bina

▪️12 bağımsız bölüm

▪️7 konut

▪️2 ahır

Karabük ilimizde;

▪️64 bina

▪️74 bağımsız bölüm

▪️45 konut

▪️3 ahır

Antalya ilimizde;

▪️7 bina

▪️7 bağımsız bölüm

▪️3 konut

▪️1 ahır

Ankara ilimizde;

▪️8 bina

▪️12 bağımsız bölüm

▪️11 konut

Uşak ilimizde;

▪️11 bina

▪️13 bağımsız bölüm

▪️4 konut

▪️7 ahır

Mersin ilimizde;

▪️6 bina

▪️6 bağımsız bölüm

▪️3 konut

Bursa ilimizde;

▪️5 bina

▪️5 bağımsız bölüm

▪️1 konut

▪️1 iş yeri

▪️3 ahır olmak üzere

Kahramanmaraş ilimizde

▪️4 bina

▪️5 bağımsız bölüm

▪️3 konut

▪️2 ahır

Hasar ve zarar tespit çalışmaları yapılmıştır.

Yangından etkilenen illerimize toplam 128.470.242 TL ödenek gönderilmiş olup

7 ilimizde 490 haneye 83.277.710 TL ödeme yapılmıştır.

İzmir ilimizde hasar gören 295 konut için toplam 34.367.450 TL ve diğer harcamalarda kullanılmak üzere 6.206.620 TL olmak üzere toplam 40.574.070 TL,

Bilecik ilimizde 69 konut için 5.745.000 TL ve diğer harcamalarda kullanılmak üzere 29.923.904TL olmak üzere toplam 35.668.904 TL,

Manisa ilimiz Akhisar ilçesinde 5 konut için 1.677.900 TL,

Hatay ilimizde 71 konut için zarar tespit çalışmaları kapsamında 2.229.100 TL,

Çanakkale ilimizde 2 konut ve 8 eşya hasarı, toplam 10 haneye 800.966 TL,

Sakarya ilimizde zarar tespit çalışmaları kapsamında 4 haneye 495.000 TL,

Karabük ilimizde zarar tespit çalışmaları kapsamında 36 haneye 1.831.770 TL ödeme yapılmıştır.

Yangının etkili olduğu illerimizde vatandaşlarımızın acil barınma ihtiyacı kapsamında 105 konteyner sevk edilmiş olup;

▪️İzmir ilimizde 26,

▪️Bilecik ilimizde 27,

▪️Sakarya ilimizde 3,

▪️Karabük ilimizde 7 olmak üzere toplam 63 konteyner kurulumu tamamlanmıştır.

Özellikle sıcak yaz günlerinde ormanlarımızı korumak adına vatandaşlarımızın çok daha temkinli ve tedbirli olmaları büyük önem taşıyor.

Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun