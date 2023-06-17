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Türkiye, Uganda'daki terör saldırısını lanetledi

Dışişleri Bakanlığı, Uganda'nın Mpondwe bölgesindeki bir okula düzenlen terör saldırısını lanetledi.

AA17 Haziran 2023 Cumartesi 14:01 - Güncelleme:
Türkiye, Uganda'daki terör saldırısını lanetledi
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saldırıda birçok öğrencinin hayatını kaybetmesinden ötürü büyük üzüntü duyulduğu, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dilendiği belirtildi.

Saldırının lanetlendiğine işaret edilen açıklamada, "Terörizmin tüm tür ve tezahürlerine karşı kararlı şekilde mücadele eden ülkemiz bu zor gününde Uganda Hükümetiyle ve halkıyla dayanışma içindedir." ifadesine yer verildi.

Uganda'nın Mpondwe bölgesindeki bir okula düzenlenen terör saldırısında 38'i öğrenci, 41 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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