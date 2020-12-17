Türkiye-Ukrayna anlaşması için konuştu: Başarıdan şüphem yok

AA 17 Aralık 2020 Perşembe 11:13 - Güncelleme: 17 Aralık 2020 Perşembe 11:13

Güldere, AA muhabirine, iki ülkenin dışişleri ve savunma bakanları arasında gerçekleşecek ilk Quadriga formatındaki toplantı öncesi Ukrayna-Türkiye ilişkilerini dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin 16 Aralık 1991'de Ukrayna’nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Güldere, Ukrayna’yla ilişkilerin aslında çok daha derin köklere sahip olduğunu söyledi.

Güldere, Türkiye'nin Osmanlı döneminden beri Karadeniz’e ve bu anlamda Ukrayna’ya stratejik bakış açısıyla yaklaştığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu yaklaşımın bir örneğini, Osmanlı Devleti’nin Ukrayna Halk Cumhuriyeti’nin ilanından kısa süre sonra Kiev’e elçi göndermesinde görüyoruz. Bu yıl, Osmanlı Elçisi Ahmet Muhtar Bey’in 1918-1919'da faaliyetlerini yürüttüğü binayı bulup, duvarına bir hatıra plaketi çakarak bu tarihi perspektifin altını çizmiş olmaktan dolayı mutluyuz."

- "10 MİLYAR DOLARA DOĞRU HIZLA ARTACAKTIR"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'nin tüm dünyada zor bir yıl olduğuna ve ülkelerin karşılıklı ziyaretlerinin yavaşladığına işaret eden Güldere, şunları söyledi:

"Türkiye-Ukrayna ilişkileri bu noktada bir istisna oldu. Cumhurbaşkanımızın şubatta Kiev’i ziyaretiyle girdiğimiz 2020’yi, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlarımızın 17-18 Aralık Kiev ziyaretleriyle kapatıyoruz. Ayrıca yıl boyunca Ukrayna’yla devlet başkanı, başbakan, başbakan yardımcısı ve bakan seviyesinde pek çok başka ziyaretler de yaptık.

Rakamlar da 2020 yılını hız kesmeden bitirdiğimizi teyit ediyor. Ticaretimiz geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 5 milyar dolar civarında olacak beklentisindeyiz. Elbette müzakereleri devam eden serbest ticaret anlaşmasına noktayı koyabilirsek, bu rakam, liderlerin talimatı olan 10 milyar dolara doğru hızla artacaktır."

- "2021’E YÖNELİK BİR YOL HARİTASI ÇIKARILACAK"

Güldere, başta yol inşaatı olmak üzere altyapı projelerinde Türk taahhüt firmalarının ortaya koyduğu performansın Ukrayna’da herkesin takdirini kazandığını vurgulayarak, savunma sanayinin bu iş birliğinin yükselen yıldızı olduğunun altını çizdi.

İki ülke Dışişleri ve Savunma Bakanları arasında yapılacak görüşmelerde, ilişkilerin kapsamlı bilançosunun çıkarılacağını dile getirerek Güldere, "2020’de elde edilen sonuçlara bakılacak, 2021’e yönelik bir yol haritası çıkarılacak. Ayrıca ziyaret kapsamında üst düzey kabuller de olacak. Bu kabuller, yıl içinde liderler seviyesinde yapılan görüşmelerde alınan kararların takibine imkan verecek." diye konuştu.

Güldere, iki ülkenin her iki taraf için çok değerli kazanımları beraberinde getirecek bir ortaklığı adım adım inşa etmekte olduğunu düşündüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Pazartesi günü Sayın Savunma Sanayii Başkanımızın ziyareti sırasında bu anlamda her iki ülke için de önemli imzalar atıldı. Bu ortaklık sayesinde her iki ülkenin savunma altyapısının güçleneceğine, rekabet gücü yüksek ortak ürünler geliştirileceğine ve bunların müştereken üçüncü ülkelere ihracı dahil pek çok başarı elde edeceğimize şüphem yok."

- "BU YIL 900 BİNDEN FAZLA UKRAYNALI TURİSTİ AĞIRLADIK"

Güldere, iki ülke arasında turizmin bir diğer önemli alan olduğuna değinerek, "Salgının getirdiği tüm zorluklara rağmen bu yıl 900 binden fazla Ukraynalı turisti ağırladık, yıl sonunda 1 milyona ulaşmayı bekliyoruz. Bu rakam, Ukrayna’yla iş birliğimizin gücünü sadece iki devlet arasındaki temaslardan değil, iki halk arasındaki dostluktan da aldığını ifade ediyor." dedi.