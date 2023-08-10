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Türkiye üretti: ''Nefes''ten orman yangınlarına karşı 1000'in üzerinde sorti

Milli imkanlarla TUSAŞ tarafından üretilen 'Nefes' helikopteri, orman yangınlarıyla mücadelede başarılı bir şekilde görev üstleniyor. Tek seferde 2,5 ton su bırakan Nefes, 2 ayda 100'den fazla yangında 1000'in üzerinde sorti yaptı.

10 Ağustos 2023 Perşembe 21:03 - Güncelleme:
Türkiye üretti: ''Nefes''ten orman yangınlarına karşı 1000'in üzerinde sorti
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Orman Genel Müdürlüğü envanterindeki ilk yerli yangın söndürme helikopteri Nefes, envantere kısa süre önce girmiş olsa da orman yangınlarında etkin rol oynadı. Bugüne kadar 100'den fazla yangına nefes oldu.

TRT Haber'den Damla Bürçeler'in haberine göre; Tek seferde 2,5 ton su bırakabilen Nefes, Rodos adasındaki yangında da görevini başarıyla yerine getirdi.

"HIZI VE MENZİLİ SAYESİNDE ÇOK GENİŞ BİR ALANDA GÖREV YAPABİLİYOR"

Helikopterin yüksek hızı ve menzili sebebiyle çok geniş bir alanda görev yapabildiğini belirten Pilot İbrahim İsmihan Ersun, "İskenderun'da meydana gelen yangında ilk yangın söndürme görevini icra etti. Sonra da yardımların ulaşması için bir ay süreyle uçmaya devam etti. Antalya, Mersin, İzmir, Akhisar ve Rodos'taki yangınlarda da görev aldı" dedi.

Sık orman alanları ve sarp arazilerdeki yangınlarda hava gücü çok önemli. Muğla Güvercinlik'te konuşlu Nefes 1 ve Nefes 2 helikopterleri, bu zorlu mücadelede en önemli görevi üstleniyor.

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