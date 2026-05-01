İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mayıs 2026 Cuma / 15 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,1862
  • EURO
    53,0543
  • ALTIN
    6628.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye, uzuvlarını kaybeden 6 bin Gazzeli çocuk için Suriye'nin güneyinde umut tesisi kurmaya hazırlanıyor
Türkiye, uzuvlarını kaybeden 6 bin Gazzeli çocuk için Suriye'nin güneyinde umut tesisi kurmaya hazırlanıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Gülhane'de düzenlenen VII. Ortopedik Protez ve Ortez Öğrenci Sempozyumunda Gazze'de uzuvlarını kaybeden çocuklara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ1 Mayıs 2026 Cuma 12:30 - Güncelleme:
ABONE OL

Gazze'de yaklaşık 6 bin çocuğun ortez ve protez desteğine ihtiyaç duyduğunu belirten Aydın, bu ihtiyacın her geçen gün daha da derinleştiğini vurguladı.

Aydın, izinlerin sağlanması halinde Suriye'nin güneyinde bir ortez-protez tesisi kurulabileceğini ifade etti. Tesisin hayata geçirilmesi için gerekli izin süreçlerine yönelik görüşmelerin başlatılacağını belirten Aydın, ilgili kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve üniversitenin imkânlarıyla Gazze'deki çocuklara ulaşmak için tüm yolların deneneceğini söyledi.

Rektör Aydın, "Yardım etmek için her türlü yolu deniyoruz. Sivil toplum kuruluşları ve üniversite olarak sahaya dokunuyoruz. Oraya gideceğiz ve ortez-protez malzemelerimizle, insan kaynağımızla Gazze'de olacağız" dedi.

Kurulması planlanan tesiste uzuv kaybı yaşayan çocuklar için ortez ve protez üretimi yapılabilecek; gerekli durumlarda uygulama ve revizyon süreçleri de yürütülebilecek.

Aydın, "Bu çocuklara uzuv değil, umut takmak istiyoruz. Çünkü her revizyon, savaşın küçük bir bedende yeniden açtığı yaradır" ifadelerini kullandı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.