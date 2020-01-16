İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8903
  • EURO
    6,5743
  • ALTIN
    293.459
  • BIST100
    122166
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yunanistan fena karıştı! ''Türkiye var biz yokuz''
Güncel

Yunanistan fena karıştı! ''Türkiye var biz yokuz''

Almanya'daki Libya Konferansına Yunanistan'ın davet edilmemesi ülkede hükümetle muhalefet arasında krize neden oldu. Yunanistan'ın çağrılmadığı konferansa Türkiye'nin katılması Yunan muhalefetini küplere bindirdi.

Star.com.tr16.01.2020  11:12 - Güncelleme: 16.01.2020  11:13

Almanya Başbakanı Angela Merkel, dün yaptığı açıklamada 19 Ocak Pazar günü Libya Konferansı için devlet ve hükümet başkaları seviyesinde davette bulundu. Konferansa, ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Kongo Cumhuriyeti, İtalya, Mısır, Cezayir’in yanı sıra BM, Avrupa Birliği (AB), Afrika Birliği ve Arap Ligi temsilcilerinin davet edildiği belirtildi.

YUNANİSTAN DAVET EDİLMEDİ

Almanya'daki Libya Konferansına Yunanistan'ın davet edilmemesi ülkede hükümetle muhalefet arasında krize neden oldu. Türkiye'nin Berlin'deki Libya Konferansına katılmasından rahatsız olan SYRIZA hükümete yüklendi.

YUNANİSTAN'DA LİBYA KRİZİ

Dün hükümet sözcüsü Stelios Petsas, "Konferansa katılmak için her türlü çabayı gösteriyoruz. Libya'daki sorunun her zaman politik bir çözüm temelinde gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Bu süreçlerden biri olan Berlin sürecine katılmayı istediğimizi belirtik. Katılıp katılmayacağımızı göreceğiz" açıklamasında bulunmuştu. Petsas'ın açıklamasından birkaç saat sonra, Alman hükümeti 19 Ocak'taki konferansa katılacak ülkeleri resmen açıkladı. Listede Yunanistan'ın yer almaması muhalefeti kızdırdı.

TÜRKİYE'NİN KATILMASINDAN RAHATSIZ OLDULAR

Liderliğini Aleksis Çipras'ın yaptığı SYRIZA partisi, duruma tepki göstererek bir açıklamada bulundu. Hükümete yüklenen SYRIZA, "Yunanistan'ın dahil olmadığı sürece iki yeni katılımcının (Cezayir ve Kongo) yer almasının ülkemizin dış politikası için feci bir aksaklık" olduğu ifade edildi. Yapılan açıklamanın devamında "Türkiye, Cezayir ve Kongo dahil olurken, Libya konusunda Berlin toplantısında Yunanistan'ın bulunmaması hükümet için büyük bir sorumluluk taşıyor" denildi.

New York Times: Ukrayna uçağı İran'a ait iki füzeyle vuruldu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kana doymuyor: Perde arkasından yine o çıktı
Kana doymuyor: Perde arkasından yine o çıktı

Kana doymuyor: Perde arkasından yine o çıktı

Türkiye’nin artan gücü korkuttu!
Türkiye’nin artan gücü korkuttu!

Türkiye’nin artan gücü korkuttu!

Türkiye'ye büyük haksızlık!
Türkiye'ye büyük haksızlık!

Türkiye'ye büyük haksızlık!

İtiraf etti: FETÖ'cüler Pentagon'u milyonlarca dolar dolandırmış!
İtiraf etti: FETÖ'cüler Pentagon'u milyonlarca dolar dolandırmış!

İtiraf etti: FETÖ'cüler Pentagon'u milyonlarca dolar dolandırmış!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.