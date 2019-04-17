Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
- AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.
Basına kapalı toplantı, 1 saat 20 dakika sürdü.
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