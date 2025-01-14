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Türkiye Varlık Fonu'nun denetimi komisyonunda görüşülmeye başlandı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonunun 2023 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleri ile İlgili Denetim Raporlarının Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşülmeye başlandı.

AA14 Ocak 2025 Salı 17:41 - Güncelleme:
Türkiye Varlık Fonu'nun denetimi komisyonunda görüşülmeye başlandı
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Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Muş, görüşmelere başlanmadan önce muhalefet milletvekillerinin talebi üzerine usul tartışması açtı.

- "ATAMALAR KANUNLAR ÇERÇEVESİNDE"

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, 7 farklı sektörde bulunan Varlık Fonu'nun sunum yapacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atamaları kanunlar çerçevesinde yaptığını aktaran Yegin, Varlık Fonu'nun sunumunun dinlenmesi gerektiğini belirtti.

Muhalefet milletvekillerinin, usul üzerine aldıkları sözlerle sataşmada bulunduğunu kaydeden Yegin'in, İYİ Partili Usta'ya yönelik açıklamalarının ardından kısa süreli tartışma yaşandı.

Usul tartışmasının ardından Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetimi AŞ Genel Müdürü Salim Arda Ermut, sunumuna başladı.

  • TBMM Plan Bütçe
  • Türkiye Varlık Fonu Yönetim
  • 2023 Mali Tabloları

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