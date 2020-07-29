Türkiye ve ABD'den Orta ve Doğu Akdeniz'de deniz eğitimi

Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görevli TCG Kemalreis ile ABD Eisenhower Uçak Gemisi Muharebe Grubu arasında Orta ve Doğu Akdeniz'de dün deniz eğitimlerinin icra edildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, eğitimden fotoğraflara yer verildi.
Akdeniz Kalkanı Harekâtında görevli ���� TCG KEMALREİS ile ���� ABD EISENHOWER Uçak Gemisi Muharebe Grubu arasında 28 Temmuz 2020 tarihinde Orta ve Doğu Akdeniz’de Deniz Eğitimleri icra edildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/IaMJiS1psL— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 29, 2020