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Güncel

Türkiye ve ABD'den Orta ve Doğu Akdeniz'de deniz eğitimi

TCG Kemalreis ile ABD Eisenhower uçak gemisi Orta ve Doğu Akdeniz'de deniz eğitimi icra etti. Açıklamayı eğitimden fotoğraflarla birlikte Milli Savunma Bakanlığı yaptı.

AA29 Temmuz 2020 Çarşamba 14:46 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 14:53
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Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görevli TCG Kemalreis ile ABD Eisenhower Uçak Gemisi Muharebe Grubu arasında Orta ve Doğu Akdeniz'de dün deniz eğitimlerinin icra edildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, eğitimden fotoğraflara yer verildi.

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