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Türkiye ve ABD'den ortak Suriye açıklaması

ABD'de yapılan Suriye Çalışma Grubu toplantısı sonrasında Türkiye ve ABD heyetleri ortak açıklama yaptı. Açıklamada, 'Türkiye ve ABD, istikrarlı, kendisiyle ve komşu coğrafyasıyla barışık bir Suriye vizyonunu paylaşmaktadır' ifadelerine yer verildi.

AA21 Mayıs 2025 Çarşamba 00:52 - Güncelleme:
Türkiye ve ABD'den ortak Suriye açıklaması
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Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu toplantısının ardından, Türkiye-ABD ortak açıklaması yapıldı.

Açıklamada, Türkiye ve ABD, Suriye'de istikrar ve güvenlik konusunda işbirliğinin ve koordinasyonun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ortaya koydukları çerçevede arttırmaya kararlı olduğu belirtildi.

ABD'nin, Suriye Çalışma Grubu'nun yeni turu için Türk heyetine Washington D.C.'de ev sahipliği yaptığı hatırlatılan açıklamada, Türkiye ve ABD'nin kurumlar arası heyetlerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau'nun başkanlık ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack'ın da toplantıya katıldığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Heyetler, yaptırımların Başkan Trump'ın talimatıyla uyumlu şekilde kaldırılması ve terörizmin her türü ve tezahürüyle mücadele edilmesi de dahil olmak üzere, Suriye'ye dönük müşterek önceliklerini ele almışlardır. Türkiye ve ABD, istikrarlı, kendisiyle ve komşu coğrafyasıyla barışık bir Suriye vizyonunu paylaşmaktadır. Bu, yerlerinden edilmiş milyonlarca Suriyelinin evlerine dönmesine de imkan verecektir. Türkiye ve ABD, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının önemini teyit etmektedir. Terör örgütlerine melce sağlamayan, istikrarlı ve birliğini haiz Suriye, bölgesel güvenlik ve refahı destekleyecektir."

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