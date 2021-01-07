İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Ocak 2021 Perşembe / 23 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3122
  • EURO
    9,0214
  • ALTIN
    450.527
  • BIST100
    1505.42
Güncel

Türkiye ve Arnavutluk arasında imzalar atıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutluk Başbakanı Rama ile düzenlediği basın toplantısı öncesinde iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı.

AA07 Ocak 2021 Perşembe 08:11 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 08:11
ABONE OL

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında Sağlık ve Tıp Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşma, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Ogerta Manastirliu arasında imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşmasını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Arnavutluk Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Evis Kushi imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Arnavutluk Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı arasında İşkodra'da bulunan Kurşunlu Cami'nin Restorasyonu ve Taşkın Koruma Sistemi Projesi'nin Uygulanmasına Dair İşbirliği Protokolü, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Arnavutluk Kültür Bakanı Elva Margariti tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında Yapı İşleri Alanında Mutabakat Zaptı'nı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Arnavutluk Altyapı ve Enerji Bakanı Belinda Balluku tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulmasına ilişkin ortak siyasi bildiriyi de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Arnavutluk Başbakanı Rama imzaladı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.