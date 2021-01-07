Türkiye ve Arnavutluk arasında imzalar atıldı

AA 07 Ocak 2021 Perşembe 08:11 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 08:11

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında Sağlık ve Tıp Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşma, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Ogerta Manastirliu arasında imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşmasını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Arnavutluk Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Evis Kushi imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Arnavutluk Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı arasında İşkodra'da bulunan Kurşunlu Cami'nin Restorasyonu ve Taşkın Koruma Sistemi Projesi'nin Uygulanmasına Dair İşbirliği Protokolü, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Arnavutluk Kültür Bakanı Elva Margariti tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında Yapı İşleri Alanında Mutabakat Zaptı'nı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Arnavutluk Altyapı ve Enerji Bakanı Belinda Balluku tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulmasına ilişkin ortak siyasi bildiriyi de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Arnavutluk Başbakanı Rama imzaladı.