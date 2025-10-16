İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2025 Perşembe / 24 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8563
  • EURO
    48,9971
  • ALTIN
    5745.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye ve Avrupa arasında stratejik hat! Bakan Uraloğlu: Birinci derecede işimize yarayacak
Güncel

Türkiye ve Avrupa arasında stratejik hat! Bakan Uraloğlu: Birinci derecede işimize yarayacak

Bulgaristan'ın doğusunda denize paralel Varna ile Burgaz şehirleri arasındaki 113,5 kilometrelik Karadeniz Otoyolu'nun yapımı hakkında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Bu otoyol esasında Bulgaristan için de kıymetli, Romanya için de kıymetli. Hem Bulgaristan, Romanya ve Türkiye'nin birinci derecede işine yarayacak ama bütün Avrupa'nın işine yarayacak' dedi.

AA16 Ekim 2025 Perşembe 17:43 - Güncelleme:
Türkiye ve Avrupa arasında stratejik hat! Bakan Uraloğlu: Birinci derecede işimize yarayacak
ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Katılımcı Ülkelerinin Ulaştırma Bakanları Konferansı'na katıldı.

Boyana Devlet Konukevinde düzenlenen konferansın ardından Sofya temaslarını AA muhabirine değerlendiren Uraloğlu, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Birliği vesilesiyle bulunduğu Bulgaristan'da Rumen ve Bulgar muhataplarıyla görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

"BİR İRADE ORTAYA KOYDUK"

Uraloğlu, "Esasında aldığımız kararlar var. Onları bundan sonra ete kemiğe büründürüp birçok inşaatı da beraber yapma, özellikle bir otoyol var Bulgaristan'da, onu beraberce yapma noktasında bir irade ortaya koyduk. Bundan sonra onu şekillendirmiş olacağız. Bölgede ve Balkanlar'da altyapı, ulaşım, teknoloji alanındaki işbirliği önemli olacak bu alanda."

"BÜTÜN AVRUPA'NIN İŞİNE YARAYACAK"

Bulgaristan'ın doğusunda denize paralel Varna ile Burgaz şehirleri arasındaki 113,5 kilometrelik Karadeniz Otoyolu'nun yapımı meselesini ele aldıklarını belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu otoyol esasında Bulgaristan için de kıymetli, Romanya için de kıymetli. Hem Bulgaristan, Romanya ve Türkiye'nin birinci derecede işine yarayacak ama bütün Avrupa'nın işine yarayacak. Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitmesinden sonra da Ukrayna'nın yeniden imarı noktasında çok ciddi bir lojistik hat olacak."

Bulgaristan'da iktidarın büyük ortağı Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisi Genel Başkanı Boyko Borisov ve Ulaştırma Bakanı Grozdan Karacov ile de görüşmeler yapan Uraloğlu, GDAÜ Konferansı marjında düzenlenen Türkiye-Bulgaristan-Romanya üçlü toplantısına da katıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kargu hedefi tam isabetle vurdu! Zırh delici mühimmatla havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.