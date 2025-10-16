Türkiye ve Avrupa arasında stratejik hat! Bakan Uraloğlu: Birinci derecede işimize yarayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Katılımcı Ülkelerinin Ulaştırma Bakanları Konferansı'na katıldı.



Boyana Devlet Konukevinde düzenlenen konferansın ardından Sofya temaslarını AA muhabirine değerlendiren Uraloğlu, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Birliği vesilesiyle bulunduğu Bulgaristan'da Rumen ve Bulgar muhataplarıyla görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

Uraloğlu, "Esasında aldığımız kararlar var. Onları bundan sonra ete kemiğe büründürüp birçok inşaatı da beraber yapma, özellikle bir otoyol var Bulgaristan'da, onu beraberce yapma noktasında bir irade ortaya koyduk. Bundan sonra onu şekillendirmiş olacağız. Bölgede ve Balkanlar'da altyapı, ulaşım, teknoloji alanındaki işbirliği önemli olacak bu alanda."

Bulgaristan'ın doğusunda denize paralel Varna ile Burgaz şehirleri arasındaki 113,5 kilometrelik Karadeniz Otoyolu'nun yapımı meselesini ele aldıklarını belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu otoyol esasında Bulgaristan için de kıymetli, Romanya için de kıymetli. Hem Bulgaristan, Romanya ve Türkiye'nin birinci derecede işine yarayacak ama bütün Avrupa'nın işine yarayacak. Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitmesinden sonra da Ukrayna'nın yeniden imarı noktasında çok ciddi bir lojistik hat olacak."

Bulgaristan'da iktidarın büyük ortağı Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisi Genel Başkanı Boyko Borisov ve Ulaştırma Bakanı Grozdan Karacov ile de görüşmeler yapan Uraloğlu, GDAÜ Konferansı marjında düzenlenen Türkiye-Bulgaristan-Romanya üçlü toplantısına da katıldı.