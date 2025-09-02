Türkiye ve Azerbaycan arasında Ortak Daimi Komisyon 12'nci Toplantısı ve Eylem Planı imzalandı

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bakanlık Reşat Moralı Toplantı Salonu'ndaki törende yaptığı konuşmada, protokolün hayırlı olmasını diledi.

Işıkhan, "tek millet, iki devlet" şeklinde tanımlanan ikili ilişkilerin her geçen gün gelişmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in imzaladığı Şuşa Beyannamesi ile ilişkilerin "müttefiklik" seviyesine ulaştığını aktardı.

Çalışma Bakanlıkları olarak bu ilişkilere katkı sağlayacak ve ona yeni boyutlar kazandıracak işbirliğini geliştirme yönünde ortak iradeye sahip olduklarına işaret eden Işıkhan, "Bugün 12'ncisini düzenlediğimiz Ortak Daimi Komisyon, mevcut işbirliği anlaşmamız çerçevesinde 23 yıldır ortak çalışmalarımızı kolaylaştırıyor. Pek çok ülkeyle benzer işbirliği yöntemlerimiz bulunsa da gururla ifade edebilirim ki en köklü ve uzun soluklu Ortak Daimi Komisyon, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bu mekanizmadır." ifadelerini kullandı.

Işıkhan, Bakü'de gerçekleştirdikleri 11'inci Ortak Daimi Komisyon Toplantısı'nda kararlaştırılan 30 maddelik eylem planının büyük ölçüde tamamlandığını, bu durumun somut işbirliğinin ne kadar verimli ilerlediğinin göstergesi olduğunu belirtti.



Protokolün mevcut işbirliğinin derinleşmesine katkı sağlayacağını vurgulayan Işıkhan, "Kıymetli kardeşimle imza altına aldığımız Toplantı Protokolü ve Eylem Planı ile çalışma hayatı, istihdam hizmetleri, sosyal güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği, rehberlik ve teftiş gibi önemli alanlarda önümüzdeki dönemde Bakanlıklarımız arasında gerçekleştirilecek işbirliğimiz daha somut hale getirilecektir." ifadesini kullandı.



Karşılıklı olarak yatırımların yaklaşık 38 milyar doları bulduğuna dikkati çeken Işıkhan, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza nitelikli istihdam olanaklarını genişletiyoruz. Bakanlıklarımız arasında yakın ilişkilerin geliştirilmesine de büyük bir önem veriyoruz. Pek çok uluslararası platformda birlikte hareket ediyoruz. Bu kapsamda Bakü'de kurulan İslam İşbirliği Teşkilatı Çalışma Merkezi'nin faaliyete geçmiş olmasını çok önemli bulduğumuzu ifade etmek isterim. Geçtiğimiz yıl ekim ayında Ankara'da, Türk Devletlerinde Çalışma Hayatı ve Sosyal Koruma Konferansı'nı gerçekleştirmiştik. Bu işbirliğimizin devamı niteliğindeki Türk Devletleri Teşkilatı Çalışma Bakanları Toplantısı'na Azerbaycan'ın aralık ayında ev sahipliği yapacak olmasından büyük mutluluk duyuyoruz."

Bakan Işıkhan, OECD ile işbirliğinde 27-28 Nisan 2026'da İstanbul'da düzenleyecekleri OECD Beceriler Zirvesi'ne Azerbaycan'ın Türkiye'nin özel davetlisi olarak katılacağını bildirdi.

Konuşmaların ardından Bakanlar Işıkhan ve Aliyev, Ortak Daimi Komisyon 12'nci Toplantısı ve 2026-2027 Eylem Planı Protokolü'nü imzaladı.