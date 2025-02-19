Türkiye ve Azerbaycan arasında yuvarlak masa toplantısı düzenlendi

Sosyal Araştırmalar Merkezi'ndeki toplantıya, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Sosyal Araştırmalar Merkezi Başkanı Zahit Oruç, Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı Başkanı Ahmet İsmayılov ve medya yöneticileri katıldı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Basın Müşaviri Cihangir İşbilir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un toplantıya gönderdiği mesajı okudu.

Altun mesajında, "Türkiye ile Azerbaycan Arasında Medya Alanında Stratejik İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" ile oluşturulan Ortak Medya Platformunun iki ülkenin iletişim ve medya alanındaki işbirliği için kapsamlı bir yol haritası mahiyetinde olduğunu belirtti.

Mesajında, Ortak Medya Platformu'nun önceki yıllardaki toplantılarında "kamu diplomasisi", "uluslararası medya", "stratejik iletişim", "eğitim", "mevzuat ve regülasyon", "dijitalleşme ve uluslararasılaşma" komitelerinin kurulması yönünde kararlar alındığını anımsatan Altun, komitelerin envanter ve proje çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Altun mesajında, "Komitelerimizin kısa sürede oluşturulmasıyla, ülkelerimizin karşılıklı tanıtılmasına yönelik projelerimizi hayata geçireceğiz. Devam eden süreçte, kurumsallaşmış müşterek kamu diplomasisi mekanizmamız, çalışmalarımızın niteliğini artıracak, özellikle dezenformasyonla mücadelede elimizi daha da güçlendirecektir. Bu kapsamda dünya kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi büyük önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

- "HAKLI DAVAYI GÜÇLÜ ŞEKİLDE SAVUNABİLMELİYİZ"

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Akgün, Türkiye ve Azerbaycan'ın birlikteliğinin içinden geçtikleri dünya sisteminin değişim ve dönüşüm süreci açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Akgün, dünya sisteminin çok köklü biçimde değiştiğini, küresel sistemde yeni güç merkezlerinin geliştiğini belirten Akgün, belirsizlik ortamında Türk dünyasının birlikte hareket etmesi gerektiğine dikkati çekti.

Türkiye ve Azerbaycan'ın her alandaki ittifakının daha da pekiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Akgün, "Liderlerimiz arasındaki dayanışma, geleceğe dair büyük ümit ve dünya barışı için büyük potansiyel vadediyor. İlişkimiz müstesna ilişkidir ve hesaba kitaba dayanır bir yanı yoktur." diye konuştu.

Akgün, 2. Karabağ Savaşı'nda Türk halkının Azerbaycan'a, 6 Şubat 2023 depremlerinde ise Azerbaycan halkının Türkiye'ye verdiği destekleri hatırlatarak, "Türkiye, tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olacaktır. Hiçbir güç, Türkiye-Azerbaycan birliğini sarsamayacaktır." dedi.

Türk medyasının 2. Karabağ Savaşı'ndaki faaliyetlerinden bahseden Akgün, "Karabağ Savaşı'nda medya dayanışması olmasaydı dünyanın bizi anlamasını bu kadar kolay sağlayamazdık. Haklı davayı güçlü şekilde savunabilmeliyiz. Onun için medya dayanışması ve medyanın, haberleri doğru aktarması fevkalade önemlidir." ifadelerini kullandı.

- "ENFORMASYON CEPHESİNDEKİ DÜŞMANLARIMIZI BİRLİKTE YENEBİLİRİZ"

Sosyal Araştırmalar Merkezi Başkanı Oruç da Türk medyasının, 2. Karabağ Savaşı'nda bölgede yaşananların dünyaya doğru şekilde ulaştırılması hususunda büyük katkılar sağladığını söyledi.

Oruç, Türkiye ve Azerbaycan'a karşı bazı çevrelerce yürütülen karalama kampanyalarına değinerek, "Bizim enformasyon cephesindeki düşmanlarımız da aynıdır. Onları ancak birlikte yenebiliriz." dedi.

- AA'nın Savaş Muhabirliği Eğitimi Azerbaycanlı gazetecilerce büyük ilgi gördü

Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı Başkanı İsmayılov, Azerbaycan ile Türkiye arasında medya alanında yürütülen stratejik işbirliğinin iki ülkenin enformasyon alanını zenginleştirmenin yanı sıra, bölgede ve dünyada dile getirdikleri hakikatlerin daha geniş kitlelere ulaştırılmasına katkılar sağladığını belirtti.

İsmayılov, medya alanında iki ülke arasında yürütülen ortak projelere değinerek, Anadolu Ajansı (AA), Polis Akademisi Başkanlığı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğinde yer aldığı Savaş Muhabirliği Eğitimi'nin Azerbaycanlı gazetecilerce büyük ilgi gördüğünü kaydetti.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Basın Müşaviri İşbilir, AA Asya Kafkasya Haberleri Müdürü Tolga Özgenç ve TRT Azerbaycan Temsilcisi Murat Akkoç'un da konuşma yaptığı etkinlikte, iki ülke arasında medya alanındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi hususunda öneriler dile getirildi.